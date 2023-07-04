«Больше, чем предусмотрено доктриной». Россия нашла тактику для замедления украинского контрнаступления — разведка Британии

4 июля, 09:22
Поделиться:
Россия нашла тактику для замедления украинского контрнаступления — разведка Британии (Фото:Отдел связей с общественностью Командования Объединенных Сил ВС Украины)

Россия нашла тактику для замедления украинского контрнаступления — разведка Британии (Фото:Отдел связей с общественностью Командования Объединенных Сил ВС Украины)

По данным британской разведки, в последние недели Россия усовершенствовала тактику, направленную на замедление контрнаступательных операций на юге Украины, в которых используется бронетехника.

Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании, опубликованном во вторник, 4 июля.

Основой этой тактики является очень интенсивное использование противотанковых мин.

Видео дня

По данным разведки, в некоторых районах плотность минных полей указывает на то, что Россия, вероятно, использовала гораздо больше мин, чем предусмотрено ее военной доктриной.

Читайте также:
Александр Коваленко
Александр Коваленко
Кульминация основного удара ВСУ еще впереди. Как продвигается контрнаступление

Отмечается, что замедлив продвижение Вооруженных сил Украины, Россия попыталась ударить по украинской бронетехнике односторонним ударом БПЛА, вертолетов и артиллерии.

Разведчики отметили, что несмотря на то, что Россия достигла определенного успеха с помощью такой тактики на ранних этапах контрнаступления Украины, ее силы продолжают страдать от слабостей в ключевых аспектах, среди которых истощение подразделений и нехватка артиллерийских боеприпасов.

3 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что за неделю Силы обороны освободили еще 9 кв. км на востоке и 28,4 кв. км на юге Украины. Всего Минобороны сообщало об освобождении в июне девяти населенных пунктов. Также Силы обороны подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой Донецкой области, оккупированных Россией в 2014 году.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что его «злят» слова о том, что украинское контрнаступление проходит «медленнее, чем ожидалось», и напомнил, что каждый освобожденный метр украинским войскам «дается кровью».

Командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский сообщил, что украинские силы на Таврическом направлении продолжают движение вперед. За сутки 2 июля было ликвидировано почти три роты войск РФ.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Бронетехника Противотанковые мины Контрнаступление Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X