«Больше, чем предусмотрено доктриной». Россия нашла тактику для замедления украинского контрнаступления — разведка Британии 4 июля, 09:22 Россия нашла тактику для замедления украинского контрнаступления — разведка Британии (Фото:Отдел связей с общественностью Командования Объединенных Сил ВС Украины)

По данным британской разведки, в последние недели Россия усовершенствовала тактику, направленную на замедление контрнаступательных операций на юге Украины, в которых используется бронетехника.

Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании, опубликованном во вторник, 4 июля.

Основой этой тактики является очень интенсивное использование противотанковых мин.



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По данным разведки, в некоторых районах плотность минных полей указывает на то, что Россия, вероятно, использовала гораздо больше мин, чем предусмотрено ее военной доктриной.



Отмечается, что замедлив продвижение Вооруженных сил Украины, Россия попыталась ударить по украинской бронетехнике односторонним ударом БПЛА, вертолетов и артиллерии.



Разведчики отметили, что несмотря на то, что Россия достигла определенного успеха с помощью такой тактики на ранних этапах контрнаступления Украины, ее силы продолжают страдать от слабостей в ключевых аспектах, среди которых истощение подразделений и нехватка артиллерийских боеприпасов.



3 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что за неделю Силы обороны освободили еще 9 кв. км на востоке и 28,4 кв. км на юге Украины. Всего Минобороны сообщало об освобождении в июне девяти населенных пунктов. Также Силы обороны подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой Донецкой области, оккупированных Россией в 2014 году.



Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что его «злят» слова о том, что украинское контрнаступление проходит «медленнее, чем ожидалось», и напомнил, что каждый освобожденный метр украинским войскам «дается кровью».

Командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский сообщил, что украинские силы на Таврическом направлении продолжают движение вперед. За сутки 2 июля было ликвидировано почти три роты войск РФ.

