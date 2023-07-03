ВСУ на юге страны продолжаю движение вперед, враг потерял почти три роты — генерал Тарнавский 3 июля, 16:01 Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Украинские силы на Таврическом направлении продолжают движение вперед. За последние сутки были ликвидированы почти три роты войск РФ.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский в Telegram.

По его данным, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1389 огневых задач.

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«За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты. Уничтожены 34 единицы военной техники противника», — добавил он.

Тарнавский уточнил, что были ликвидированы:

вертолет Ка-52,

4 танка,

3 ББМ,

2 пушки Д-30,

БМ-21 Град,

2 БпЛА Supercam,

БпЛА Zala,

пушка 2А36 Гиацинт-Б,

зенитный ракетный комплекс Стрела -10,

2 гаубицы Мста-Б,

автомобильная техника.

Также, по его данным, были уничтожены 12 складов боеприпасов врага.

Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что действия военного командования Украины в начале контрнаступления «заслуживают похвалы», призвав воздержаться от пессимистических комментариев относительно темпов продвижений ВСУ.

3 июля замминистра обороны Анны Маляр сообщила, что за неделю Силы обороны освободили еще 9 кв. км на востоке и 28,4 кв. км на юге Украины.