ВСУ на юге страны продолжаю движение вперед, враг потерял почти три роты — генерал Тарнавский

3 июля, 16:01
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Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Украинские силы на Таврическом направлении продолжают движение вперед. За последние сутки были ликвидированы почти три роты войск РФ.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский в Telegram.

По его данным, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1389 огневых задач.

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«За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты. Уничтожены 34 единицы военной техники противника», — добавил он.

Тарнавский уточнил, что были ликвидированы:

  • вертолет Ка-52,
  • 4 танка,
  • 3 ББМ,
  • 2 пушки Д-30,
  • БМ-21 Град,
  • 2 БпЛА Supercam,
  • БпЛА Zala,
  • пушка 2А36 Гиацинт-Б,
  • зенитный ракетный комплекс Стрела -10,
  • 2 гаубицы Мста-Б,
  • автомобильная техника.

Также, по его данным, были уничтожены 12 складов боеприпасов врага.

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Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что действия военного командования Украины в начале контрнаступления «заслуживают похвалы», призвав воздержаться от пессимистических комментариев относительно темпов продвижений ВСУ.

3 июля замминистра обороны Анны Маляр сообщила, что за неделю Силы обороны освободили еще 9 кв. км на востоке и 28,4 кв. км на юге Украины.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Войска РФ Контрнаступление

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