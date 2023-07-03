ВСУ на юге страны продолжаю движение вперед, враг потерял почти три роты — генерал Тарнавский
Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)
Украинские силы на Таврическом направлении продолжают движение вперед. За последние сутки были ликвидированы почти три роты войск РФ.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский в Telegram.
По его данным, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1389 огневых задач.
«За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты. Уничтожены 34 единицы военной техники противника», — добавил он.
Тарнавский уточнил, что были ликвидированы:
- вертолет Ка-52,
- 4 танка,
- 3 ББМ,
- 2 пушки Д-30,
- БМ-21 Град,
- 2 БпЛА Supercam,
- БпЛА Zala,
- пушка 2А36 Гиацинт-Б,
- зенитный ракетный комплекс Стрела -10,
- 2 гаубицы Мста-Б,
- автомобильная техника.
Также, по его данным, были уничтожены 12 складов боеприпасов врага.
Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что действия военного командования Украины в начале контрнаступления «заслуживают похвалы», призвав воздержаться от пессимистических комментариев относительно темпов продвижений ВСУ.
3 июля замминистра обороны Анны Маляр сообщила, что за неделю Силы обороны освободили еще 9 кв. км на востоке и 28,4 кв. км на юге Украины.