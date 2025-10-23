Политический эксперт рассказал, какой компромат на Трампа может быть у ФСБ

Игорь Эйдман считает, что у ФСБ могут быть доказательства связи Дональда Трампа с Джеффри Эпштейном (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Политический эксперт, социолог Игорь Эйдман в эфире Radio NV рассказал, какой компромат ФСБ РФ может иметь на президента США Дональда Трампа.

В эфире Radio NV Эйдман назвал «вполне вероятным» то, что у ФСБ РФ такой компромат есть.

«Я сначала все-таки прокомментирую по поводу компромата на Трампа у ФСБшников. Это вполне вероятно. Я не верю в то, что он Штирлиц, засланный казачок. А то, что у них есть компромат, то, что они используют метод кнута и пряника, то есть могут тайно угрожать компроматом, например, теми самыми файлами или какими-то другими доказательствами связи Трампа с Эпштейном — это вполне вероятно. Тем более точно доказано, есть материалы, опубликованные в СМИ, о том, что Эпштейн тесно общался с агентами ФСБ, они его пасли. Эпштейн просил у них всяческие услуги, они ему их оказывали, вроде надавить на женщину, которая пыталась шантажировать друзей Эпштейна», — сказал политический эксперт.

18 июля издание The Wall Street Journal сообщило, что Дональд Трамп мог написать непристойное письмо-поздравление Джеффри Эпштейну. Письмо было включено в альбом, который тогдашняя партнерка Эпштейна Гислейн Максвелл подготовила по случаю его 50-летнего юбилея в 2003 году.

По данным WSJ, письмо Трампа было написано на бумаге с изображением обнаженной женщины и содержало строку: «С днем рождения — и пусть каждый день будет еще одним замечательным секретом».

19 июля представители Трампа подали в федеральный суд Майами на $10 млрд из-за публикации материала. Ответчиками по делу значатся издательство Dow Jones, медиахолдинг News Corp, его владелец Руперт Мердок, генеральный директор Роберт Томсон и двое репортеров газеты WSJ.

Джеффри Эпштейн — американский финансист и миллионер, который стал фигурантом одного из самых громких сексуальных скандалов в истории США.

Его обвиняли в организации сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девушек. По данным следствия, начиная с 1990-х годов, он создал сеть для вербовки и эксплуатации десятков, а возможно, и сотен несовершеннолетних. в 2008 году он заключил соглашение с прокуратурой Флориды (так называемое соглашение о признании вины) и отбыл всего 13 месяцев в тюрьме с правом выхода на работу.

В июле 2019 года Эпштейна снова арестовали по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. 10 августа 2019 года Эпштейна нашли мертвым в камере следственного изолятора в Нью-Йорке.

