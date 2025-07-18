WSJ узнал о непристойном письме, которое Трамп мог написать Эпштейну. Президент США подает на журналистов в суд

Трамп немедленно откликнулся на статью WSJ, заявив, что он не писал этого письма (Фото: REUTERS/Nathan Howard/File Photo)

Президент США Дональд Трамп мог написать непристойное поздравление финансисту Джеффри Эпштейну , которого обвиняют в том, что он поставлял известным людям несовершеннолетних девушек, сообщает издание WSJ . Сам Трамп назвал информацию подделкой.

WSJ в статье Друзья Джеффри Эпштейна написали ему скромные письма к альбому на 50-летие. Одно из них было от Дональда Трампа утверждает, что письмо от Трампа, собрала в начале 2003 года подруга Эпштейна Гислейн Максвелл.

Позже альбом стал частью документов, которые изучали сотрудники Министерства юстиции, во время расследования дела Эпштейна несколько лет назад.

В 2022 году Максвелл приговорили к 20 годам тюрьмы, признав ее виновной в том, что она вербовала для Эпштейна девочек-подростков.

По данным WSJ, письмо Трампа было написано на бумаге с изображением обнаженной женщины и содержало строку: «С днем рождения — и пусть каждый день будет еще одним замечательным секретом».

В комментарии изданию Трамп отрицал, что писал это письмо или рисовал рисунок.

«Я никогда в жизни не рисовал. Я не рисую женщин. Это не мой язык. Это не мои слова», — сказал президент США.

В соцсети Truth Social Трамп немедленно откликнулся на статью WSJ, заявив, что он не писал этого письма и что он и его пресс-секретарь Кэролайн Ливитт предупреждали владельца WSJ Руперта Мердока и главного редактора Эмму Такер, чтобы они не публиковали эту информацию.

«Президент Трамп уже скоро подаст в суд на Wall Street Journal, NewsCorp и мистера Мердока», — написал Трамп о себе в третьем лице.

Джеффри Эпштейн — американский финансист и миллионер, который стал фигурантом одного из самых громких сексуальных скандалов в истории США.

Его обвиняли в организации сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девушек. По данным следствия, начиная с 1990-х годов, он создал сеть для вербовки и эксплуатации десятков, а возможно и сотен несовершеннолетних. в 2008 году он заключил соглашение с прокуратурой Флориды (так называемое соглашение о признании вины) и отбыл всего 13 месяцев в тюрьме с правом выхода на работу.

В июле 2019 года Эпштейна снова арестовали по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. 10 августа 2019 года Эпштейна нашли мертвым в камере следственного изолятора в Нью-Йорке.

Официально смерть признана самоубийством, но обстоятельства вызвали многочисленные теории заговора — в частности из-за связей Эпштейна с влиятельными людьми, такими как Билл Клинтон, Дональд Трамп, принц Эндрю и другие.

«Правые» круги в США в течение многих лет требовали дополнительной информации о самоубийстве Эпштейна. Трамп во время предвыборной кампании-2024 обещал обнародовать все детали этого дела. Однако вместо этого директор ФБР Кэш Патель, назначенный Трампом в 2025 году, в мае заявил, что все доказательства указывают на то, что Эпштейн умер в результате самоубийства.