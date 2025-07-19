Трамп подал иск на $10 млрд против WSJ из-за публикации о неприличном письме для Эпштейна

В иске Трампа говорится, что письмо было «фальшивым», а WSJ опубликовала статью, чтобы навредить его репутации (Фото: REUTERS/Annabelle Gordon)

Президент США Дональд Трамп подал в суд на газету The Wall Street Journal и ее владельцев на $10 млрд из-за публикации материала о его поздравлении сексуального преступника Джеффри Эпштейна . Об этом сообщает Reuters .

Иск подан в федеральный суд Майами. Ответчиками по делу являются издательство Dow Jones, медиахолдинг News Corp, его владелец Руперт Мердок, генеральный директор Роберт Томсон и двое репортеров газеты WSJ.

«Мы только что подали иск против всех, кто причастен к публикации ложной, злонамеренной, клеветнической, фейковой статьи в никчемной „тряпке“, которой является The Wall Street Journal. Я надеюсь, что Руперт и его „друзья“ с нетерпением ждут многочасовых показаний и показаний, которые они должны будут представить в этом деле», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

В то же время представитель Dow Jones отметил в своем заявлении: «Мы полностью уверены в тщательности и точности нашей публикации и будем решительно защищаться от любого иска».

В иске говорится, что поздравление Трампа с днем рождения является «фальшивкой», а газета опубликовала статью, чтобы навредить репутации президента США.

«Показательно, что в статье не объясняется, получили ли ответчики копию письма, видели ли они его, было ли оно им описано, и есть ли любые другие обстоятельства, которые в противном случае предоставили бы статье достоверность», — отмечается в иске.

Чтобы иск о клевете был удовлетворен, Трамп должен доказать, что ответчики действовали с «фактическим злым умыслом», то есть знали, что статья была ложной.

Ранее газета WSJ сообщила, что Дональд Трамп в 2003 году отправил непристойное поздравление финансисту Джеффри Эпштейну, которого обвиняют в том, что он поставлял известным людям несовершеннолетних девушек. По данным WSJ, письмо Трампа было написано на бумаге с изображением обнаженной женщины и содержало такой текст: «С днем рождения — и пусть каждый день будет еще одним замечательным секретом».

Джеффри Эпштейн — американский финансист и миллионер, который стал фигурантом одного из самых громких сексуальных скандалов в истории США.

Его обвиняли в организации сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девушек. По данным следствия, начиная с 1990-х годов он создал сеть для вербовки и эксплуатации десятков, а возможно и сотен несовершеннолетних. в 2008 году он заключил соглашение с прокуратурой Флориды (так называемое соглашение о признании вины) и отбыл всего 13 месяцев в тюрьме с правом выхода на работу.

В июле 2019 года Эпштейна снова арестовали по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. 10 августа 2019 года финансиста нашли мертвым в камере следственного изолятора в Нью-Йорке.