В Брюсселе назвали дату проведения саммита Украина-ЕС, на встречу приглашен Зеленский 22 декабря, 12:26 В начале февраля в Брюсселе состоится саммит Украина-ЕС, детали пока не разглашаются (Фото:European Union in Ukraine/Facebook)

3 февраля 2023 года в Брюсселе состоится саммит Украина-ЕС. На встречу также приглашен президент Украины Владимира Зеленский.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы Евросовета Шарля Мишеля Баренд Лейтс, пишет Интерфакс-Украина.

«Я могу подтвердить, что саммит Украина-ЕС состоится 3 февраля. Есть открытое приглашение президенту Зеленскому посетить Брюссель», — отметил он.

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Другие детали проведения саммита пока не разглашаются.

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Лидеры ЕС на саммите 23 июня поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Президент Владимир Зеленский заявил, что это исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза.

Евросовет предложил Еврокомиссии отчитываться о выполнении странами-кандидатами условий, перечисленных ею в выводах относительно соответствующих заявок на членство, и пообещал принять решение о дальнейших шагах, «как только все эти условия будут полностью выполнены».

В начале декабря министр по климату и Европе при министерстве иностранных дел Германии Анна Люрманн заявила, что Украина достигла большого прогресса в проведении реформ, необходимых для вступления в Евросоюз, поэтому переговоры по этому вопросу могут начаться в ближайшее время.

15 декабря Зеленский во время выступления на заседании Евросовета призвал Евросоюз перейти к следующему этапу сближения Украины и ЕС, а также ускорить переговорный процесс.