Зеленский намекнул на вступление Украины в Евросоюз до 2030 года

6 октября, 00:52
Поделиться:
Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Заявка Украины на проведение Чемпионата мира в 2030 году имеет, в том числе символическое значение. Три страны ЕС — Испания, Португалия и Украина — вместе будут его принимать.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Тем самым он намекнул, что Украина может стать членом ЕС в ближайшее десятилетие.

«Дело не только в том, что наши страны отвечают критериям, которые необходимо соблюдать, чтобы получить право на проведение чемпионата. Дело еще и в том, что будет очень символично, когда три страны Европейского союза смогут вместе провести Чемпионат мира», — заявил Зеленский.

Видео дня

Он отметил, что шанс на одобрение заявки достаточно высокий.

Читайте также:

Лидеры ЕС на саммите 23 июня поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове (Фото:Dusan_Cvetanovic/pixabay) «Рекордные сроки». Украина рассчитывает стать членом ЕС в течение пяти лет — Стефанишина

Украина совместно с Испаний и Португалией будет претендовать на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.

Лидеры ЕС на саммите 23 июня поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Президент Владимир Зеленский заявил, что это исторический момент в отношениях Украины и ЕС.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Ассоциация Чемпионат мира по футболу Соглашение об ассоциации Украина-ЕС Ассоциация с ЕС Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X