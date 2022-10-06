Зеленский намекнул на вступление Украины в Евросоюз до 2030 года 6 октября, 00:52 Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Заявка Украины на проведение Чемпионата мира в 2030 году имеет, в том числе символическое значение. Три страны ЕС — Испания, Португалия и Украина — вместе будут его принимать.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.



Тем самым он намекнул, что Украина может стать членом ЕС в ближайшее десятилетие.

«Дело не только в том, что наши страны отвечают критериям, которые необходимо соблюдать, чтобы получить право на проведение чемпионата. Дело еще и в том, что будет очень символично, когда три страны Европейского союза смогут вместе провести Чемпионат мира», — заявил Зеленский.

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Он отметил, что шанс на одобрение заявки достаточно высокий.

Украина совместно с Испаний и Португалией будет претендовать на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.

Лидеры ЕС на саммите 23 июня поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Президент Владимир Зеленский заявил, что это исторический момент в отношениях Украины и ЕС.