В ближайшие дни Украина получит системы ПВО от США 20 марта, 01:08 Цей матеріал також доступний українською Данилов напомнил, что о предоставлении ПВО объвили США (Фото:Алексей Данилов via Facebook)

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Украина в ближайшие дни получит системы противовоздушной обороны и другое вооружение от США.



В эфире украинских телеканалов он напомнил, что об этом публично объявили Соединенные Штаты Америки.

«Это будут и Stinger, и Javelin, и противотанковые комплексы, это будет очень много полезного для наших военных, представителей сектора безопасности и обороны», — отметил Данилов.

Видео дня

По словам секретаря СНБО, эти системы в ближайшее время будут на территории Украины, и речь идет о днях.

Ранее президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи. Он включает 800 ЗРК Stinger, 2000 ПЗРК Javelin, 6 тысяч гранатометов AT-4, 25 тысяч комплектов бронежилетов и 25 тысяч шлемов, пять вертолетов Ми-17, три патрульных катера, системы обнаружения РЭБ, 70 американских армейских внедорожников HMMWV и другое вооружение.

Также министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что его правительство готово предоставить Украине зенитно-ракетные комплексы большой дальности С-300.

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