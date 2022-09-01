Штайнмайер раскритиковал РПЦ за поддержку войны России против Украины 1 сентября, 00:26 Президент Германии Штайнмайер (Фото:Markus Schreiber/Pool via REUTERS)

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подверг критике Русскую православную церковь за поддержку войны России против Украины. Это слышали представители РПЦ.

Об этом пишет Zeit.



«Они оправдывают войну в Украине – против таких же, как и они, против собственных братьев и сестер по вере. Эта пропаганда против свободных прав граждан другой страны, этот национализм, произвольно заявляющий о Божьей воле ради имперских мечтаний о правлении диктатуры, должен встретить наше сопротивление», — сказал Штайнмайер.

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Свои слова президент Германии произнес тогда, когда в зале находились представители РПЦ.

«Ожидаю этой встречи, что их не обойдет правда об этой жестокой войне и критике роли их церковного руководства», — добавил он.

Месяц назад главе РПЦ Кириллу запретили въезд в Литву.

После начала полномасштабной войны России против Украины, глава РПЦ патриарх Кирилл фактически поддержал агрессию России и благословил военных страны-агрессора на убийство украинцев. В частности, в апреле во время службы в храме вооруженных сил РФ Кирилл расхваливал русских солдат и подвергал сомнению независимость Украины.

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