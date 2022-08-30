Кабмин одобрил санкции против патриарха Кирилла и других представителей РПЦ 30 августа, 19:47 Патриарх Кирилл (Фото:REUTERS /EVGENIA NOVOZHENINA)

Кабинет министров во вторник, 30 августа, одобрил введение санкций против патриарха РПЦ Кирилла и семи его приспешников.

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики, санкционный список еще должны рассмотреть Совет нацбезопасности и обороны и президент. Согласование санкций позволит обратиться к международному сообществу, чтобы их ввели и другие страны.



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В санкционный список входят:



патриарх Кирилл ( Владимир Гундяев);

Владимир Гундяев); руководитель отдела внешних церковных связей московского патриархата РПЦ митрополит Волоколамский Иларион ( Григорий Алфеев);

Григорий Алфеев); заместитель Илариона, протоиерей Николай Балашов;

митрополит Псковский и Порховский РПЦ Тихон, которого называют духовником российского диктатора Владимира Путина и человеком, приближенным к российским спецслужбам ( Георгий Шевкунов);

Георгий Шевкунов); архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский РПЦ Питирим ( Павел Волочков);

Павел Волочков); протоиерей РПЦ, проповедник, писатель и педагог Артемий Владимиров;

митрофорный протоиерей РПЦ, проповедник и ведущий Андрей Ткачев;

богослов, педагог и публицист, профессор Московской православной духовной академии и семинарии Алексей Осипов.

Санкции предусматривают блокировку активов, прекращение культурных обменов и сотрудничества, запрет на участие в приватизации и аренде госимущества, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по Украине и так далее.

После начала полномасштабной войны России против Украины глава РПЦ патриарх Кирилл фактически поддержал агрессию России и благословил военных страны-агрессора на убийство украинцев. Так, в апреле во время службы в храме вооруженных сил РФ Кирилл расхваливал российских солдат и ставил под сомнение независимость Украины.

В ответ сотни священников УПЦ (МП) потребовали отдать Кирилла под церковный трибунал из-за его позиции по поводу войны в Украине. В апреле священнослужители собрали более 400 подписей под соответствующим призывом.

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