Кабмин одобрил санкции против патриарха Кирилла и других представителей РПЦ

30 августа, 19:47
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Патриарх Кирилл (Фото:REUTERS /EVGENIA NOVOZHENINA)

Патриарх Кирилл (Фото:REUTERS /EVGENIA NOVOZHENINA)

Кабинет министров во вторник, 30 августа, одобрил введение санкций против патриарха РПЦ Кирилла и семи его приспешников.

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики, санкционный список еще должны рассмотреть Совет нацбезопасности и обороны и президент. Согласование санкций позволит обратиться к международному сообществу, чтобы их ввели и другие страны.

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В санкционный список входят:

  • патриарх Кирилл (Владимир Гундяев);
  • руководитель отдела внешних церковных связей московского патриархата РПЦ митрополит Волоколамский Иларион (Григорий Алфеев);
  • заместитель Илариона, протоиерей Николай Балашов;
  • митрополит Псковский и Порховский РПЦ Тихон, которого называют духовником российского диктатора Владимира Путина и человеком, приближенным к российским спецслужбам (Георгий Шевкунов);
  • архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский РПЦ Питирим (Павел Волочков);
  • протоиерей РПЦ, проповедник, писатель и педагог Артемий Владимиров;
  • митрофорный протоиерей РПЦ, проповедник и ведущий Андрей Ткачев;
  • богослов, педагог и публицист, профессор Московской православной духовной академии и семинарии Алексей Осипов.
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Санкции предусматривают блокировку активов, прекращение культурных обменов и сотрудничества, запрет на участие в приватизации и аренде госимущества, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по Украине и так далее.

После начала полномасштабной войны России против Украины глава РПЦ патриарх Кирилл фактически поддержал агрессию России и благословил военных страны-агрессора на убийство украинцев. Так, в апреле во время службы в храме вооруженных сил РФ Кирилл расхваливал российских солдат и ставил под сомнение независимость Украины.

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В ответ сотни священников УПЦ (МП) потребовали отдать Кирилла под церковный трибунал из-за его позиции по поводу войны в Украине. В апреле священнослужители собрали более 400 подписей под соответствующим призывом.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   СНБО РПЦ Патриарх Кирилл Кабинет министров Украины Минкульт Российская пропаганда Украинские санкции Министерство культуры и информационной политики Министерство культуры и информационной политики Украины Война России против Украины

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