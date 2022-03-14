Единогласное решение священников. Русская православная церковь в Амстердаме объявила о разрыве с Московским патриархатом 14 марта, 05:21 Цей матеріал також доступний українською Русская православная церковь в Амстердаме состоит из 4 священников и диакона (Фото:orthodox-amsterdam.nl)

Это первый прецедент разрыва церковных связей с Москвой из-за вторжения России в Украину.

"Священнослужители единогласно объявили, что они больше не могут функционировать в рамках Московского патриархата и обеспечивать духовно безопасную среду для наших прихожан", - говорится в сообщении духовенства, опубликованном на их сайте. «Это решение чрезвычайно болезненное и тяжелое для всех».

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл, верный союзник Владимира Путина, отказался осудить решение Кремля начать войну, называя оппонентов России в Украине «силами зла». В воскресной проповеди на прошлой неделе он также сказал, что организованные Западом гей-парады отчасти стали причиной войны в Украине.

В сообщении говорится, что русский православный приход Святого Николая Мирликийского обратился к базирующемуся в Гааге русскому архиепископу Нидерландской епархии, чтобы он предоставил церкви «каноническое отпущение». Священнослужители прихода заявили, что подали просьбу присоединиться к Вселенскому Константинопольскому патриархату, стамбульскому православному филиалу, который рассматривается как «соперник» Русской православной церкви.

Русская православная церковь в Амстердаме, состоящая из четырех священников и дьякона – одна из крупнейших русских православных конгрегаций в Нидерландах – критически критиковала роль России в войне с начала вторжения 24 февраля.

Также более 280 российских православных священников и церковных деятелей со всего мира подписали открытое письмо, в котором осуждают вторжение России в Украину и предрекают «вечные мучения» тем, кто отдает «убийственные приказы».

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