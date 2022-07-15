Уход Лукашенко из власти. Как новая Беларусь будет строить отношения с Путиным — оппозиционер 15 июля, 17:56 Российский диктатор Владимир Путин во время встречи с Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге (Фото:Sputnik/Maxim Blinov/Kremlin via REUTERS)

Франак Вячорка, советник белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, в эфире Радио НВ рассказал, как новая Беларусь будет строить отношения с российским диктатором Владимиром Путиным после ухода из власти Александра Лукашенко.



Вячорка отметил, что в 2020 году белорусские протесты преследовали цель объединить белорусское общество вокруг идеи демократических перемен и свободы, которую у людей отобрали, и в российском диктаторе Владимире Пунине не видели главной опасности.

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«Сейчас, кроме борьбы за свободу, мы боремся за независимость, за выживание самого государства Беларусь. Наша государственность сейчас под угрозой, страна оккупирована. Как можно относиться к оккупанту? Ясно, что с ним можно только сражаться. Поэтому этот вопрос точно имеет однозначный ответ. Сейчас Путин вместе с Лукашенко как когда-то Гитлер вместе с Петеном держат Беларусь в заложниках и используют ее для проведения войны против соседней Украины. Мы это понимаем, с этим тоже боремся», - заявил советник Тихановской.

Он добавил, что, по его мнению, именно слабость Путина станет «триггером, который поможет нам организовать новую волну восстания, мобилизовать людей, расколоть номенклатуру».

По словам оппозиционера, сейчас белорусские силовики и номенклатурщики держатся не вокруг Лукашенко, а вокруг Путина.

«Поэтому Лукашенко так часто к Путину ездит и показывает своим силовикам: смотрите, Путин меня поддерживает, если вы будете со мной, значит, будете иметь защиту от Путина. Как только этой защиты не будет, то и Лукашенко рухнет», — заверил Вячорка.

11 июля издание Express сообщило, что Лукашенко столкнулся с возможностью военного переворота из-за поддержки войны России против Украины.

3 июня лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что приказ о вторжении армии Беларуси в Украину был, но его не доводили до солдат.

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