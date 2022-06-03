Приказ о вторжении белорусских войск в Украину был, но его не довели до солдат — Тихановская 3 июня, 22:34 Цей матеріал також доступний українською Светлана Тихановская (Фото:Светлана Тихановская/Telegram)

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что приказ о вторжении армии Беларуси в Украину был, но его не стали доводить до солдат.

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В эфире Фейгин Live в пятницу, 3 июня, оппозиционерка сказала: высшие офицерские чины понимали, что белорусские солдаты деморализованы и не хотят присоединяться к российским войскам, поэтому отданный режимом приказ «не был спущен дальше».

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«Белорусские солдаты не понимают, почему они должны воевать против украинцев, наших соседей, у которых к нам только самые положительные чувства, ради амбиций двух диктаторов… Когда угроза [вторжения белорусской армии] существовала в начале [полномасштабной] войны, сразу подключились белорусские матери, всякие инициативы, и объясняли нашим солдатам: если вдруг вас все-таки заставят… сразу же переходите на сторону украинцев, не воюйте… Лукашенко — уже коллаборант, он уже на стороне Путина. Но мы, белорусы, должны показать, что сделали свой моральный выбор: мы на стороне Украины», — подчеркнула Тихановская.

Российские оккупационные войска и танки наступали на север Украины с территории Беларуси, там размещены установки, с которых по городам Украины запускают ракеты. Россия использует белорусские аэродромы для военных самолетов, инфраструктуру и больницы, перевозит по белорусской территории свое оружие и технику.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские власти не ожидали нападения с территории Беларуси, а представители соседней страны до последнего уверяли, что ничего подобного не произойдет.

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