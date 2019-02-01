Италия не признала Гуайдо президентом Венесуэлы Сегодня, 06:38 461 Цей матеріал також доступний українською EPA Рим отказался признать Гуайдо президентом Венесуэлы EPA

Правительство Италии не признает спикера парламента, лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы из принципа невмешательства во внутренние дела страны.



Как передает TV2000, об этом заявил заместитель главы министра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано.

"Италия не признает Гуайдо, потому что мы категорически против того, чтобы какая-то страна при поддержке третьих стран определяла внутреннюю политику другой страны", - заявил дипломат.

По мнению Ди Стефано, главная задача - избежать начала войны и повторения ливийского сценария.

"Сейчас все признают ошибки, сделанные в Ливии, нельзя, чтобы это повторилось в Венесуэле", - отметил он.

Ранее Гуайдо поддержал Европарламент, приняв резолюцию, в которой его признали временным президентом Венесуэлы.

Напомним, 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя "исполняющим обязанности президента". США признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы и усилили список санкций и давление на президента Николаса Мадуро.

О поддержке Гуайдо заявили также ЕС, Канада, Израиль, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.

Лидеры Франции и Испании дали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро восемь дней на объявление о проведении внеочередных выборов, иначе они признают Хуана Гуайдо президентом страны.

В то же время в РФ признали Николаса Мадуро законным главой государства. К такой позиции также присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также президент Беларуси Александр Лукашенко.

Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.