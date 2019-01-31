Илья Кенигштейн
Уважаемые кандидаты, у нас с вами проблемы
Иван Яковина
Война за цивилизацию. Как Европа уничтожается изнутри
Ирина Бекешкина
Что объединяет и разъединяет украинцев?
Александр Пасхавер
Наша политическая нестабильность

Европарламент признал Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Сегодня, 14:37
740
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Европарламент признал Гуайдо президентом Венесуэлы

Депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой признали временным президентом Венесуэлы оппозиционного лидера Хуана Гуайдо.

За признание Гуайдо проголосовали 439 парламентариев, против - 104, 88 воздержались, говорится в сообщении Европарламента.

"Депутаты Европарламента осуждают жестокие репрессии и насилие, которые приводят к гибели людей, и требуют от де-факто венесуэльских властей прекратить все нарушения прав человека, привлечь виновных к ответственности и обеспечить полное уважение всех основных свобод и прав человека", - говорится в резолюции.​

Напомним, 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя "исполняющим обязанности президента". США признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы и усилили список санкций и давление на президента Николаса Мадуро.

О поддержке Гуайдо заявили также ЕС, Канада, Израиль, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.

Лидеры Франции и Испании дали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро восемь дней на объявление о проведении внеочередных выборов, иначе они признают Хуана Гуайдо президентом страны.

В то же время в РФ признали Николаса Мадуро законным главой государства. К такой позиции также присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также президент Беларуси Александр Лукашенко.

Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

Теги:   Венесуэла Европарламент

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Политика

Сегодня, 13:39

article_img
Зеленский опережает Тимошенко во втором туре - опрос
События

Вчера, 16:32

article_img
Киев предложил обменять трех россиян на трех украинских военных, удерживаемых со времен боев за Дебальцево
Финансы

Сегодня, 07:55

article_img
Курс валют от НБУ: гривня продолжает укрепляться к доллару

Выбор редакции

Гаджеты

Сегодня, 14:30

article_img
Маленькие и мощные. Как отказ от кремния изменит рынок зарядных устройств
IT-индустрия

Вчера, 20:00

article_img
Теперь дети. Как Facebook оказался в центре очередного большого скандала
Wellness

Вчера, 20:45

article_img
Век живи. Как дожить до 100 лет - правила долгожителей

ТОП-3 мнений

Питер Дикинсон - фото
Питер Дикинсон
Правильный сигнал Путину
13281
Павло Шеремета - фото
Павло Шеремета
Три кита прорыва
8274
Кристина Бердинских - фото
Кристина Бердинских
Юля забыла о конкурентах
7594
Вахтанг Кипиани - фото
Вахтанг Кипиани
Тролль державы
29838
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Враг государства
15508
Лилия Шевцова - фото
Лилия Шевцова
Реальная пощечина. К чему стоит готовиться России
13556
Екатерина Горчинская - фото
Екатерина Горчинская
Клоун и кандидат в президенты
75410
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Дно путинской России
34457
Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Что показал скандал с Зеленским
32627