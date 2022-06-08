Премьер Ирландии поддержал стремление Украины вступить в ЕС 8 июня, 12:15 Цей матеріал також доступний українською Премьер-министр Ирландии Михол Мартин (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин поддерживает стремление Украины вступить в Евросоюз.



Об этом сообщает DW.

«Я надеюсь, что на заседании Европейского совета в июне удастся послать четкий и позитивный сигнал украинскому народу», — заявил он в ходе выступления в Европарламенте.

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По его словам, то, что ЕС является «маяком надежды» для жителей стран, граничащих с Евросоюзом, вселяет гордость.

Те, кто хочет присоединиться к ЕС, должны получить поддержку в проведении необходимых реформ и подготовке, добавил ирландский премьер.

«И если они соответствуют критериям, мы не должны больше ставить препятствия на их пути», подчеркнул Мартин.

28 февраля Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по вопросу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.

21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением по поводу членства Украины в ЕС. Заключение Европейской комиссии будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.



Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Владимиру Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Следом за Украиной опросники получили Молдова и Грузия.

Украина передала ЕК заполненную вторую часть опросника 9 мая.



Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе в июне 2022 года.

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