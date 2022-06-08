На саммите 23−24 июня. Европарламент будет рекомендовать лидерам ЕС предоставить Украине статус кандидата 8 июня, 00:04 Цей матеріал також доступний українською Флаги Европейского союза (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Глава Комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макалистер заявил, что будет рекомендовать лидерам Евросоюза предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС на саммите 23−24 июня.



Об этом сообщает Укринформ.

«В наших рекомендациях для Совета ЕС и высокого представителя мы оцениваем инициативы ЕС в этой сфере и предоставляем конкретные предложения для продвижения вперед. Мы сформировали восемь ключевых пунктов, которые должны быть учтены во время встречи Европейского совета 23−24 июня, а также на следующем саммите НАТО в Мадриде 29−30 июня», — заявил Макалистер.

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В частности, среди пропозиций Европарламента содержатся следующие:

быстрая имплементация Стратегического компаса ЕС, в частности, в части развития оперативных возможностей сил быстрого развертывания ЕС;

пересмотр и направление миссий и операций ЕС в рамках Общей политики по безопасности и обороне, их адаптация к новым геополитическим реалиям, в частности для предоставления надлежащей поддержки правительствам Украины и Молдовы;



быстрое завершение работы над третьей Совместной декларацией ЕС-НАТО, согласование положений Стратегического компаса ЕС и новой Стратегической концепции НАТО для обеспечения их взаимного дополнения;



пересмотр Европейской политики соседства с целью глубокой оценки влияния российской агрессивной войны против Украины на сотрудничество в рамках Восточного партнерства и усиление политики расширения ЕС;



активное присоединение Европарламента к надлежащей имплементации Общей внешней политики и политики безопасности ( СFSP) и Общей политики по безопасности и обороне ( CSDP), включая имплементацию Стратегического компаса ЕС и Европейского фонда мира;



СFSP) и Общей политики по безопасности и обороне CSDP), включая имплементацию Стратегического компаса ЕС и Европейского фонда мира; обеспечение Общей политики по безопасности и обороне ЕС надлежащими финансовыми ресурсами с целью повышения ее эффективности и надежности.

28 февраля Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по вопросу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.

21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением по поводу членства Украины в ЕС. Заключение Европейской комиссии будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.



Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Владимиру Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Следом за Украиной опросники получили Молдова и Грузия.

Украина передала ЕК заполненную вторую часть опросника 9 мая.



Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе в июне 2022 года.

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