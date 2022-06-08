На саммите 23−24 июня. Европарламент будет рекомендовать лидерам ЕС предоставить Украине статус кандидата

8 июня, 00:04
Цей матеріал також доступний українською
Флаги Европейского союза (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Флаги Европейского союза (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Глава Комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макалистер заявил, что будет рекомендовать лидерам Евросоюза предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС на саммите 23−24 июня.

Об этом сообщает Укринформ.

«В наших рекомендациях для Совета ЕС и высокого представителя мы оцениваем инициативы ЕС в этой сфере и предоставляем конкретные предложения для продвижения вперед. Мы сформировали восемь ключевых пунктов, которые должны быть учтены во время встречи Европейского совета 23−24 июня, а также на следующем саммите НАТО в Мадриде 29−30 июня», — заявил Макалистер.

Видео дня
Читайте также:
Европа будет рядом. Какими станут новые санкции и когда Украина вступит в ЕС — эксклюзивное интервью НВ с президентом Еврокомиссии

В частности, среди пропозиций Европарламента содержатся следующие:

  • быстрая имплементация Стратегического компаса ЕС, в частности, в части развития оперативных возможностей сил быстрого развертывания ЕС;
  • пересмотр и направление миссий и операций ЕС в рамках Общей политики по безопасности и обороне, их адаптация к новым геополитическим реалиям, в частности для предоставления надлежащей поддержки правительствам Украины и Молдовы;
  • быстрое завершение работы над третьей Совместной декларацией ЕС-НАТО, согласование положений Стратегического компаса ЕС и новой Стратегической концепции НАТО для обеспечения их взаимного дополнения;
  • пересмотр Европейской политики соседства с целью глубокой оценки влияния российской агрессивной войны против Украины на сотрудничество в рамках Восточного партнерства и усиление политики расширения ЕС;
  • активное присоединение Европарламента к надлежащей имплементации Общей внешней политики и политики безопасности (СFSP) и Общей политики по безопасности и обороне (CSDP), включая имплементацию Стратегического компаса ЕС и Европейского фонда мира;
  • обеспечение Общей политики по безопасности и обороне ЕС надлежащими финансовыми ресурсами с целью повышения ее эффективности и надежности.
Читайте также:

Павел Грод, президент Всемирного Конгресса Украинцев, говорит, что за короткий промежуток времени диаспора собрала почти полмиллиарда долларов для Украины (Фото:Александр Медведев / НВ) Есть три мощных аргумента. Глава Всемирного Конгресса Украинцев — о том, как Украине убедить Европу принять ее в ЕС

28 февраля Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по вопросу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.

21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением по поводу членства Украины в ЕС. Заключение Европейской комиссии будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.

Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Владимиру Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Следом за Украиной опросники получили Молдова и Грузия.

Украина передала ЕК заполненную вторую часть опросника 9 мая.

Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе в июне 2022 года.

https://www.youtube.com/embed/pUsvRNvS3uI
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Евросоюз Европарламент Вступление Война в Украине Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X