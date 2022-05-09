Зеленский рассчитывает, что Украина получит статус кандидата в члены ЕС в июне

9 мая, 23:38
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза в июне.

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В новом обращении глава государства подчеркнул, что 9 мая Украина передала ЕС вторую часть заполненного опросника, необходимого для получения статуса кандидата на членство, что обычно занимает месяцы и месяцы.

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"…Мы сделали все за считанные недели… Рассчитываю в июне получить позитивный ответ относительно приобретения нашей страной статуса кандидата в члены ЕС", — сказал президент.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/521996862797909

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по вопросу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.

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21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением по поводу членства Украины в ЕС. По словам Зеленского, заключение Европейской комиссии будет подготовлено в течение нескольких месяцев. Оно будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.

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Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Владимиру Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Следом за Украиной опросники получили Молдова и Грузия.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе не позднее июня 2022 года.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Евросоюз Еврокомиссия Украина-ЕС Владимир Зеленский Война России против Украины

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