Греция объявила, что поддерживает членство Украины в НАТО 21 августа, 22:25 Флаг Греции (Фото:Dim Hou / Pixabay)

Греция поддерживает обретение Украиной членства в НАТО, когда члены Альянса придут к соглашению и будут выполнены условия.

Совместную декларацию обнародовали 21 августа.

Греция продолжит поддерживать политическую и материальную поддержку Украины со стороны Альянса, направленную на то, чтобы Украина могла защищать свои территории. Греция продолжит оказывать военную, техническую, оборонную и гуманитарную поддержку Украине.

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Кроме того, стороны декларируют, что безопасность Украины жизненно важна для стабильности евроатлантического региона и полностью поддерживают Совет Украина-НАТО.

11−12 июля в Вильнюсе прошел саммит НАТО, в нем приняли участие лидеры 31 страны-члена Альянса, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция). На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский.

Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу. Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что союзники договорились, что Украина в будущем присоединится к НАТО без ПДЧ.

11 июля в совместном коммюнике страны НАТО заявили, что пригласят Украину в Альянс, когда страны-члены согласятся и все условия будут выполнены.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что теперь Украине не нужно выполнять ПДЧ и таким образом путь в НАТО сократился с «двух шагов» до «одного».

12 июля Зеленский заявил, что убежден в том, что Украина получит приглашение стать участником НАТО после окончания войны.

