Наше послевоенное движение в НАТО будет ускоренным 12 июля, 12:03

Несмотря на определенный привкус разочарования у многих украинцев и наших друзей за рубежом я не вижу повода для отчаяния

Первый день саммита НАТО в Вильнюсе видимо немного разочаровал. Кого-то, возможно, и не немного, а больше. У многих украинцев были какие-то надежды на приглашение Украины к членству в НАТО. Но будем оценивать ситуацию реалистично — это было маловероятно. Об этом еще перед саммитом говорили большинство серьезных экспертов (в том числе и автор этих строк). Пока продолжается нынешняя большая война между Россией и Украиной, НАТО не будет принимать Украину в свои ряды, чтобы избежать рисков прямого военного столкновения с Россией, соответственно и рисков ядерной войны. Именно поэтому приятной для нас сенсации не произошло.

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Несмотря на определенный привкус разочарования у многих украинцев и наших друзей за рубежом я не вижу повода для отчаяния. Решения Вильнюсского саммита НАТО по Украине в любом случае являются (и были бы) промежуточными. Вопрос о нашем вступлении в НАТО будет решаться после завершения нынешней войны, в зависимости от ее результатов.

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То, что принято в Вильнюсе по Украине сейчас, соответствует нашей программе-минимум и на данный момент является удовлетворительным для нас (хотя мы и стремились к гораздо большему). Процесс интеграции Украины в НАТО приобретает новый импульс — это и создание Совета Украина-НАТО, и многолетняя программа поддержки для Украины (по сути, это программа оперативно-технической интеграции Украины в НАТО) и изъятие требования о необходимости Плана действий по членству. Это означает, что наше послевоенное движение в НАТО будет ускоренным, хотя и не таким быстрым как у Финляндии и Швеции.

Надо понимать, что нам действительно необходимо осуществить ряд институциональных и структурных реформ, в том числе и в секторе обороны и национальной безопасности, в процессе нашей интеграции в НАТО. Главное, что мы уверенно движемся по пути евроатлантической интеграции и это движение даже ускоряется. Еще два года назад мы напрасно умоляли наших западных партнеров о предоставлении Украине Плана действий по членству в НАТО, а сейчас это уже неактуально, наша ближайшая цель — вступление в Североатлантический Альянс.

Текст опубликован с разрешения автора

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