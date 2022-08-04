Количество неудовлетворительное. Почему страны НАТО не могут передать Украине много оружия — Рахманин 4 августа, 15:13 РСЗО M142 HIMARS в Украине, июль 2022 года (Фото:Кадр из видео Юрия Бутусова)

Сергей Рахманин, народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, рассказал Радио НВ, почему страны НАТО не могут передать Украине много оружия.

В интервью Радио НВ Рахманин отметил, что есть график, приоритеты и перечень наименований видов вооружения, которые должны поставляться Украине, но они тайные, поэтому комментировать поставки вооружений сложно.

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«В качественном измерении вооружения поставляются, то есть увеличивается спецификация, классификация предоставляемых нам вооружений. Если говорить о количестве, конечно, это количество для нас неудовлетворительное, для этого, к сожалению, есть и субъективные, и объективные причины», — сказал он.

Объективными причинами нардеп назвал то, что страны НАТО на самом деле не готовились к крупным войнам и не планировали участия в них, поэтому они имеют на вооружении не так много оружия, в котором нуждается Украина.

«То, что нам очень нужно и об этом громко неоднократно говорили все официальные лица, начиная от президента и до министра обороны, — это реактивные системы залпового огня разных типов. В подавляющем большинстве стран НАТО количество РСЗО измеряется десятками, еще раз говорю, десятками. Украине нужны сотни их. И в перечне стран, имеющих наибольший арсенал такого вида вооружения, условно говоря, в первой двадцатке, преимущественно те страны, которые нам это вооружение по понятным причинам не предоставят, потому что это Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея, Мьянма, Ливия, Египет, Казахстан, Азербайджан, Сербия, Армения, могу очень долго продолжать этот список», - уточнил Рахманин.

По его словам, сотни РСЗО есть только в США, но они опасаются вторжения Китая на территорию Тайваня.

«В отличие от Украины, Соединенные Штаты официально не признали их государственную независимость, но у них есть отдельный документ, называется Акт об отношениях с Тайванем, документ, имеющий силу закона, он предусматривает оказание помощи Тайваню. Поэтому определенное количество вооружений, условно говоря, зарезервировано на непредвиденные случаи, в частности, на период обострения или открытого военного конфликта между Китаем и Тайванем. И в зависимости от степени вовлеченности США в этот процесс, они будут вынуждены в соответствии со своими союзническими отношениями оказывать Тайваню определенную военно-техническую помощь», — пояснил нардеп.

По его словам, именно поэтому ряд видов вооружений не может быть, по крайней мере быстро, передан Украине, «даже если будет соответствующее желание».

Рахманин добавил, что у США и других стран нет больших запасов боеприпасов для HIMARS, MLRS, MARS и MARS II, поэтому «чтобы не ослабить собственную безопасность и одновременно обеспечить потребность украинских ВС, нужно увеличивать выпуск этих боеприпасов».

Сделать это сложно даже для США, поэтому, по мнению нардепа, Украина не может рассчитывать "на сотни таких систем и на сотни тысяч ракет".

Он отметил, что аналогичные проблемы есть и с поставками других вооружений.

"Большое количество стран, которые готовы нам поставлять, не имеет большого количества вооружения, особенно современного, которое они могут безболезненно, без потери для нацбезопасности нам передавать", - подытожил депутат.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявляла, что часть запасов вооружений немецкой армии, в том числе танков, устарела.

Перед этим бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью радио НВ заявил, что, по его данным, Германия на самом деле может дать Украине сотни бронетранспортеров и танки.

20 июля глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Штаты и их союзники передадут Украине более 20 реактивных систем залпового огня. По состоянию на 20 июля в Украине было уже 12 HIMARS.

Милли также говорил, что США уже научили 200 украинских военных работе с американскими РСЗО, и обучение продолжается. С помощью HIMARS защитники Украины наносят прицельные удары по российским пунктам управления, вражеским складам боеприпасов и топлива.

1 августа Украина получила еще четыре HIMARS.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Украине нужно около 50 систем HIMARS, чтобы остановить оккупантов и около 100, чтобы провести эффективное контрнаступление.

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