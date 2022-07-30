«План оказался мошенничеством». Германию обвиняют в затягивании передачи западной техники — FT 30 июля, 16:03 Танк Леопард (Фото:Courtesy Canadian Armed Forces с REUTERS)

Разработанный Германией и восточноевропейскими союзниками план по обмену оружием может замедляться из-за действий правительства страны. Германии отвергает обвинения в том, что оно подводит Украину и ее союзников.

Об этом сообщает Financial Times.

Договоренности заключались в том, что такие страны, как Польша, посылали в Киев свои танки советской эпохи. В свою очередь, Германия обещала передать им комплексы западного производства. Сейчас схема передачи оружия все более становится яблоком раздора, поскольку союзники обвиняют друг друга в невыполнении поставок. Германия признала, что, несмотря на затянувшиеся переговоры с Польшей, Словенией, Словакией, Грецией и Чехией, ей еще предстоит подписать контракты с ними.

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Министры обороны Германии и Польши согласовали принцип трансферной сделки еще в апреле на международной конференции по Украине на немецкой авиабазе Рамштайн. Варшава передала Украине 240 советских танков Т-72 и рассчитывала, что Берлин компенсирует это танками Leopard 2A4. Однако Германия предложила всего 20, причем «в таком состоянии, что их нельзя использовать», заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак. Он добавил, что на их ремонт уйдет год.

Блащак сказал, что Польша попросила Германию увеличить свое предложение до 44 танков, однако Берлин счел это невозможным. «Реальность такова, что Бундесверу просто нечего раздавать», — сказал один чиновник.

Польша обратилась к США и Южной Корее за поставкой альтернативного комплекта. Но срыв германского контракта вызвал взаимные обвинения в Варшаве. Заместитель министра иностранных дел Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что обещания Германии оказались «мошенничеством».

Скандал вокруг неудавшейся трансферной сделки породил в некоторых частях Восточной Европы мнение о том, что Германия недостаточно эффективно поддерживает Украину и опаздывает с выполнением своих обязательств.

Немецкие оппозиционные партии обвиняют канцлера Олафа Шольца в невыполнении апрельского предложения Бундестага, обязывающего правительство предоставить тяжелое вооружение Украине.

Несмотря на то, что Киев подтвердил передачу Германией первых трех из 15 зенитных самоходных установок Gepard, а также трех реактивных систем залпового огня Mars II и трех бронированные гаубицы PzH в дополнение к семи, поставленных в июне. Бундесвер также разместил ракетные батареи Patriot в Словакии после того, как она передала Украине один из советских зенитно-ракетных комплексов С-300.

Пресс-секретарь Шольца заявила, что правительство не сдается. «Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами по ряду трансферных сделок, переговоры очень конструктивны, и некоторые из них продвинулись довольно далеко», — сказала она.

Кроме того, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что они близки к заключению соглашения о передаче немецких танков Чешской Республике в качестве компенсации за десятки Т-72, ​​переданных Украине.

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