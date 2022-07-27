«Мы верили в мир». В Германии самые плохие танки в Европе — Бербок

27 июля, 20:52
Немецкий танк Leopard 1 (Фото:Rainer Lippert/Wikipedia)

Немецкий танк Leopard 1 (Фото:Rainer Lippert/Wikipedia)

В Германии устарела часть запасов ее армии, в том числе танков.

Об этом в интервью Радио Свобода заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Она уточнила, что Германия в прошлом тратила меньше на свою оборону.

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«Мы думали и верили в то, что мы будем жить в мире в Европе. И потому в прошлом мы тратили меньше на собственную военную оборону, об этом можно много говорить, но это факт и это реальность. И поэтому нам труднее поставлять из собственных запасов, потому что там техника 50-летней давности мы думали, например, больше никогда не будем использовать танки», — отметила министр.

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Бербок также добавила, что на данный момент у Германии — самые плохие танки в Европе.

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«Я имею в виду наши военные танки, самые плохие, которые вы можете себе представить, в Европе. Так было в течение последних десятилетий, потому что Европа была построена для жизни в мире. Это старомодно, и наши запасы оружия сейчас не такие, какие должны быть, за исключением некоторых частей противовоздушной обороны, о чем я сказала, поэтому мы не можем поставлять все из наших собственных запасов. Поэтому такая ситуация», — добавила Бербок.

22 июля бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью Радио НВ заявил, что, по его данным, Германия действительно может дать Украине сотни бронетранспортеров и танки.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Танки Германия Вооружение Анналена Бербок

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