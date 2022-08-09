Если бы вся Европа отправляла Украине оружие так, как Германия, то РФ уже давно победила бы в войне — премьер Польши

9 августа, 10:57
Маттеуш Моравецкий (Фото:Mateusz Morawiecki/Facebook)

Маттеуш Моравецкий (Фото:Mateusz Morawiecki/Facebook)

Премьер-министр Польши Маттеуш Моравецкий заявил, что если бы Европа отправляла Украине оружие в таких же масштабах и такими же темпами, как Германия, то страна-агрессор Россия уже давно победила бы в войне.

«Если бы Европа отправляла Украине оружие в таких же масштабах и такими же темпами, как Германия, война давно бы закончилась: с абсолютной победой России. И Европа оказалась бы на пороге очередной войны», — написал он в колонке для The Spectator.

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По его словам, слишком долго самой важной ценностью для многих стран была низкая цена на российский газ.

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«Однако теперь мы знаем, что она могла быть такой низкой потому, что к ней не был добавлен „налог на кровь“, который сегодня платит Украина», — написал он.

Моравецкий заявил, что война в Украине раскрыла правду о России.

«Многие отказывались видеть, что государство Владимира Путина все еще имеет империалистические тенденции. Теперь им предстоит столкнуться с тем, что в России возродились демоны 19-го и 20-го веков: национализм, колониализм и тоталитаризм», — написал он.

Financial Times сообщало, что разработанный Германией и восточноевропейскими союзниками план обмена оружием может замедляться из-за действий правительства страны.

Однако Берлин отвергает обвинения в том, что подводит Украину и ее союзников.

https://www.youtube.com/watch?v=KnXRrnEczLg
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Германия Матеуш Моравецкий Война России против Украины

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