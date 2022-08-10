Еще четыре Gepard. Германия передала Украине дополнительные зенитные установки и снаряды к ним

10 августа, 15:46
САУ Gepard (Фото:kmweg.com)

САУ Gepard (Фото:kmweg.com)

Германия передала Вооруженным силам Украины еще четыре самоходные зенитные установки Gepard и тысячи снарядов к ним.

Инфографика: НВ

Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительства.

В перечне переданного оборудования отмечается, что Украина уже получила 12 зенитных установок этого типа. Ранее было известно о восьми переданных Gepard.

Видео дня

Читайте также:

Зенитные самоходные установки Gepard (Фото:REUTERS/Christian Charisius) В Германии стартовали учения украинских военных на зенитных установках Gepard — СМИ

Также сообщается, что ВСУ за последние время получили:

  • 49 тысяч снарядов для Gepard;
  • 10 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств;
  • три бронированные ремонтно-эвакуационные машины и другое оборудование.

Всего Украина должна получить от Бундесвера 30 установок Gepard. По меньшей мере, сто военнослужащих ВСУ обучились работе с этими САУ в Германии.

https://www.youtube.com/embed/nlwBqBbg8zM
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Оружие Германия Российская агрессия Снаряды САУ

Эксклюзивы НВ

Люди отдыхают на пляже, когда поднимается дым и пламя после взрывов на российской военной авиабазе в Новофедоровке. Крым, 9 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)
«Для РФ назревает серьезный кризис» /
С помощью какого вооружения Украина научилась бить на 150 км, готовясь к наступлению — Яковина
10 августа, 13:04
События
Карл Бильдт
Экс-министр иностранных дел Швеции
Путин заявил об этом открыто. Главный вопрос для мира в условиях войны России против Украины

Сейчас мы должны быть предельно осторожны, чтобы не свернуть с пути, который начали

10 августа, 12:05
Мнения
Свежие могилы российских военнослужащих на кладбище в Волжском, недалеко от Волгограда, РФ. 26 мая 2022 года (Фото:REUTERS)
Темпы потерь /
Западная пресса публикует впечатляющие цифры погибших и раненых на войне с Украиной российских военных
10 августа, 09:54
Геополитика
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X