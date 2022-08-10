Еще четыре Gepard. Германия передала Украине дополнительные зенитные установки и снаряды к ним
САУ Gepard (Фото:kmweg.com)
Германия передала Вооруженным силам Украины еще четыре самоходные зенитные установки Gepard и тысячи снарядов к ним.
Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительства.
В перечне переданного оборудования отмечается, что Украина уже получила 12 зенитных установок этого типа. Ранее было известно о восьми переданных Gepard.
Также сообщается, что ВСУ за последние время получили:
- 49 тысяч снарядов для Gepard;
- 10 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств;
- три бронированные ремонтно-эвакуационные машины и другое оборудование.
Всего Украина должна получить от Бундесвера 30 установок Gepard. По меньшей мере, сто военнослужащих ВСУ обучились работе с этими САУ в Германии.
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