«Позиции Киева должны быть сильными». Война РФ против Украины может быть закончена прямыми переговорами Зеленского и Путина — Подоляк 21 апреля, 10:24 Цей матеріал також доступний українською Подоляк заявил, что украинская делегация работает над сильной позицией на переговорах (Фото:ОПУ)

Война России против Украины может быть завершена прямыми переговорами президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона.

По его словам, позиции украинской стороны на этих переговорах должны быть сильными.

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«Это то, над чем сегодня работает команда юристов, консультантов и переговорная группа с украинской стороны. Соответственно, мы надеемся, что позиции президента Владимира Зеленского будут чрезвычайно крепкими на этих переговорах», — отметил он.

По словам Подоляка, нужно дождаться развития ситуации на востоке Украины и оценить, насколько серьезным может быть наступление.

«Ресурсов у них достаточно, ракет достаточно, бомбить наши города они, к сожалению, продолжают. У них есть еще живая сила и техника, которую им не жалко уничтожить на наших полях. Поэтому давайте подождем какое-то время, и тогда мы сможем уже судить о позициях сторон, прежде всего президента Украины, на предстоящих двусторонних встречах», — сказал советник главы ОПУ.

Он также подчеркнул, что в ближайшую неделю-полторы будет понятно, как будут развиваться события.

«У Вооруженных Сил Украины нет другого пути, как одерживать сегодня тактические победы на востоке страны. Это принципиально важно, чтобы мы остались свободными, не жили в лагере», — резюмировал Подоляк.

Переговоры между Россией и Украиной: что известно

Россия и Украина после начала полномасштабной войны провели серию переговоров. После нескольких встреч на территории Беларуси переговоры перешли в дистанционный формат.

Сначала Кремль выдвигал ультимативные требования Киеву, в частности, относительно демилитаризации и денацификации, которые российский диктатор Владимир Путин объявил целью захватнической войны России против Украины. Со временем позиция страны-агрессора на переговорах смягчилась.

Основной темой обсуждений, где позиции сторон наиболее сблизились, является нейтральный статус Украины и отказ Киева от вступления в НАТО. Украина хочет в обмен на это получить гарантии безопасности, включающие немедленную военную помощь в случае агрессии от стран-членов Совбеза ООН. Переговоры на этот счет между Киевом и возможными гарантами продолжаются.

В то же время вопросы оккупированных Россией территорий остаются неопределенными. РФ против обсуждения статуса оккупированного ею Крыма, который Кремль считает своей территорией. Украинская делегация на встрече в Стамбуле в конце марта заявила, что вопрос Крыма предлагается вынести на отдельные переговоры. Предполагается, что они могут длиться до 15 лет и в это время стороны обязуются не решать вопрос военным путем.

В то же время вопросы оккупированных с 2014 года РФ территорий Луганской и Донецкой областей, которые Москва считает отдельными республиками, будут решать непосредственно Путин и Зеленский. Они могут встретиться, как только переговорные делегации закончат работу над документами.

Предполагается, что на встрече Путин и Зеленский могут подписать договор между РФ и Украиной. Ряд стран, включая Швейцарию, Турцию и Израиль, предложили свою территорию для проведения встречи.

В Кремле не исключают возможности проведения встречи Путина и Зеленского при подписании договора, однако заявляют, что это будет зависеть от характера документа.

Мирный договор, по словам президента Украины, должен быть одобрен украинцами на референдуме. При этом проведение референдума возможно только после вывода Россией своих войск с территории Украины и отмены военного положения в стране.

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