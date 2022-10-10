Генассамблея ООН отказала России в тайном голосовании за резолюцию по Украине 10 октября, 23:30 Страна-агрессор пыталась добиться тайного голосования за резолюцию с осуждением попыток аннексии ею территорий Украины (Фото:REUTERS/Eduardo Munoz)

Страна-агрессор Россия хотела, чтобы голосование за резолюцию Генассамблеи ООН за осуждение попыток аннексии украинских территорий было тайным, но проиграла. Об этом сообщает агентство Reuters.

В понедельник, 10 октября, 107 стран поддержали проведение публичного, а не тайного голосования за проект резолюции, осуждающей псевдореферендумы российских оккупантов и попытку незаконной аннексии четырех областей Украины. Только 13 стран выступили против публичного голосования, еще 39 — воздержались, остальные — не голосовали.

Видео дня

Ожидается, что за сам проект резолюции будут голосовать в конце недели.

Россию поддержали Беларусь, Куба, КНДР, Египет, Эритрея, Эфиопия, Казахстан, Никарагуа, Южный Судан, Судан, Сирия, Таджикистан и Зимбабве.

27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях, нарисовав от 87% до 99% «поддержки».

Российский диктатор Владимир Путин 30 сентября подписал с главарями террористических организаций «Л/ДНР» и коллаборантами в Херсонской и Запорожской областях «договоры» об аннексии захваченных территорий Украины.

4 сентября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным и санкциях против РФ. Он также признал ничтожными так называемые указы Путина об аннексии украинских территорий.