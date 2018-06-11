G7 завершился. Все подробности саммита Большой семерки

Демарш Дональда Трампа и "место в аду" для Джастина Трюдо. Саммит G7 завершился в Канаде. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Страны готовы ужесточить санкции против России за действия против Украины. Об этом говорится в совместном коммюнике лидеров Большой семерки, опубликованном накануне по итогам саммита в Канаде. Отмечается, что в случае необходимости страны G7 готовы ввести дополнительные ограничительные меры, чтобы "увеличить цену, которую платит Россия за свои действия" в Украине.

О чем говорится в документе

В документе говорится, что вероятное продолжение санкций четко связано с тем, что Россия не продемонстрировала выполнение своих обязательств по Минским соглашениям и уважение к суверенитету Украины.

В G7 готовы ввести дополнительные ограничительные меры, чтобы "увеличить цену, которую платит Россия за свои действия" в Украине

"Мы вновь заявляем об осуждении незаконной аннексии Крыма и подтверждаем нашу непосредственную поддержку суверентитету независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы сохраняем готовность помочь Украине в реализации ее амбициозной программы реформ, - заявляют лидеры G7. - Мы полностью поддерживаем усилия в рамках нормандского формата и ОБСЕ для решения конфликта на Востоке Украины ".

Кроме того, Москву призвали прекратить дестабилизирующие действия по подрыву демократических систем и свернуть поддержку сирийского режима. В то же время в G7 обещают и в дальнейшем привлекать Россию к решению региональных кризисов и глобальных вызовов, а также поддерживать гражданское общество России и развивать межличностные связи.

Демарш Трампа

Лидеры G7 определили, как они будут реагировать на злонамеренные действия "враждебных государств". Соглашение предусматривает создание механизма быстрого реагирования в случае кибератак, вроде вируса NotPetya, или инцидентов, подобных отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Коммюнике G7 не подписали представители США по указанию президента страны Дональда Трампа

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что документ дает понять: злонамеренные действия России или других государств не останутся без ответа.

Коммюнике G7 не подписали представители США. Так решил президент страны Дональд Трамп. Таким образом глава Белого дома отреагировал на заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Трамп объяснил, что Канада установила большие пошлины для американских фермеров, рабочих и компаний. Поэтому США не будут подписывать коммюнике, пока Вашингтон рассматривает возможность введения тарифов на автомобили, которые ввозят на американский рынок из Канады.

Также президент США назвал "нечестным и слабым" поведение Трюдо на саммите G7. "Джастин Трюдо вел себя так ласково и мягко во время наших встреч на G7 только для того, чтобы дать пресс-конференцию после моего отъезда, заявив, что" пошлины США были оскорбительными ", и он "не даст сесть себе на шею". Очень нечестно и слабо. Наши пошлины - это ответ на его 270% на американские молочные продукты", - написал Трамп.

Позже, советник президента США Питер Наварро заявил, что для Трюдо "есть особое место в аду" за то, что он якобы ведет недобросовестную дипломатию с Дональдом Трампом. Такого мнения, отметил Наварро, придерживается и сам Трамп.

"В Канаде нелегко восприняли таможенные изменения США по стали и алюминия. В частности, заявление об угрозе национальной безопасности США. Для канадцев, которые сами, их родители, другие члены семьи участвовали с американцами в конфликтах по всему миру бок о бок, это просто оскорбительно. Поэтому мы принимаем соответствующие действия по таможенным мероприятиям, которые США несправедливо ввели в отношении нас с 1 июня", - отметил Трюдо.

В ответ на заявление главы Белого дома, Джастин Трюдо назвал саммит G7 продуктивным.

Советник президента США Питер Наварро заявил, что для Трюдо "есть особое место в аду"

Как передает телеканал 112 Украина, Трюдо подчеркнул, что коммюнике подписали все участники.

Представители премьер-министра Канады Джастина Трюдо отметили, что канадский лидер не сказал ничего, о чем он не говорил раньше - как публично, так и в частных разговорах с президентом США. Они также отметили, что Трюдо остается сконцентрированным на том, что удалось достичь в течение двухдневного саммита G7 в Квебеке.

Президент европейского совета Дональд Туск отреагировал на заявления о "место в аду" для Трюдо, встав на защиту премьера Канады. По его словам, "на небесах есть особое место для Джастина Трюдо". Также Туск поблагодарил Трюдо за организацию саммита.

Европа больше не может полагаться на США

Отказ Дональда Трампа от поддержки коммюнике G7 застала канцлера Германии Ангелу Меркель неожиданно. В интервью каналу ARD она отметила, что Европа предпримет контрмеры против американской пошлины на сталь и алюминий так же, как и Канада.

"Саммит не обозначил конец трансатлантического партнерства между Европой и США, но Европа больше не может полагаться на своего союзника и должна взять свою судьбу в свои руки. Как и Канада, Европейский Союз готовит контрмеры против США на импорт стали и алюминия в соответствии с правилами Всемирной торговой организации, поэтому мы не позволим себя грабить снова и снова. Вместо этого мы тоже действуем", - сообщила Меркель.

В минувшую пятницу президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Россия должна вернуться в клуб наиболее влиятельных государств мира. Он отметил, что РФ должна присутствовать на встрече G7, ведь она должна быть за столом переговоров. В ответ канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что возвращение России невозможно, пока не будет достигнут значительный прогресс в решении украинского вопроса.

Президент России Владимир Путин, говоря о перспективах возвращения в G7, заявил, что Россия не выходила из клуба и ждет лидеров семерки в Москве. Об этом он сказал на пресс-конференции в Циндао по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества. Путин добавил, несмотря на то, что страны семерки более состоятельные в расчете на душу населения по паритету покупательной способности, по данным МВФ, страны Шанхайской организации сотрудничества имеют больший объем экономики.

Путин назвал недавние разногласия между лидерами стран G7 "рабочим процессом" Саммит Большой семерки показал, что между США, Канадой и странами ЕС назревает определенный раскол, и это будет иметь негативные последствия для Украины, отметил директор центра исследований международных отношений Николай Капитоненко.

Он пояснил, значит, что между странами Большой cемерки уже не будет такой консолидации по украинскому вопросу. Капитоненко прогнозирует возвращение к формату G8, однако предложения Трампа о необходимости возвращения России сыграют в пользу Москвы.

Министр иностранных дел Канады Фриланд отметила, что украинский вопрос станет одной из тем саммита Большой семерки. Также на днях президент Петр Порошенко и Джастин Трюдо обсудили дальнейшую консолидацию поддержки Киева на уровне G7 как в вопросе восстановления территориальной целостности и усиления политики санкций против РФ, так и в вопросе поддержки реформ в Украине.

Министр национальной обороны Канады Хардж Сингх Сейджжан заявил, что Канада увеличит размер помощи Украине.