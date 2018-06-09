Трамп обвинил Обаму в аннексии Крыма и снова призвал вернуть РФ в G7

Действующий президент США Дональд Трамп обвинил бывшего американского президента Барака Обаму в том, что он позволил РФ аннексировать Крымский полуостров. Об этом сообщает Украинская правда.

"Обама разрешил забрать Крым. Обама может говорить все, что захочет, но он позволил России отобрать Крым. Мое отношение было бы совершенно другим. Но вы должны задать свой вопрос президенту Обаме. Почему он это сделал?" – заявил Трамп.

Также Трамп снова выразил РФ поддержку относительно возвращения в группу G7, несмотря на негативную реакцию остальных членов группы наиболее развитых экономик мира.

"Я бы хотел видеть Россию в G8 в противовес к G7. Я бы сказал, что G8 – более значимая группа, чем G7", – отметил Трамп.

Президент США отметил, что возвращение России стало бы "активом" для всех стран и "так было бы лучше для всех".

"Мы ищем мира для мира ... мы не стремимся играть в игры", – заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что в первый день саммита страны ЕС не поддержали Трампа в вопросах торговли и возвращения России в клуб.