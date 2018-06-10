Лидеры G7 согласовали итоговое коммюнике - Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что лидеры стран-участниц саммита Большой семерки согласовали итоговое коммюнике, передает Интерфакс-Украина.

"Я рад сообщить, что мы выпустили совместное коммюнике, согласованное всеми семью странами", - заявил канадский премьер, подчеркнув, что саммит был "крайне успешным".

Как передает DW, страны Большой семерки потребовали от России отказаться от попыток "подрывать демократию".

В частности, страны G7 осудили атаку в Солсбери на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Как следует из коммюнике, участники саммита поддерживают точку зрения Великобритании относительно того, что ответсвенность за атаку "с высокой степенью вероятности" лежит на России.

"Мы призываем Россию прекратить свое дестабилизирующее поведение, подрыв демократической системы и поддержку сирийского режима", - говорится в итогом заявлении.

В сообщении отмечается, что вопрос об атомном разоружении Северной Кореи стал одной из немногих тем, по которым участники саммита были едины во мнении. Страны Большой семерки единогласно поддержали усилия Дональда Трампа и японского премьер-министра Синдзо Абэ по денуклеаризации корейского полуострова.

Также по итогам саммита государства-участники объявили, что они приложат совместные усилия, чтобы уменьшить таможенные тарифы, дотации и прочие торговые препятствия. При этом тема таможенных пошлин на сталь и алюминий, которая стала причиной острого конфликта между США и европейскими странами, не поднималась.

Кроме того, государства G7 объявили о намерении модернизировать Всемирную торговую организацию (ВТО). Дональд Трамп обвинил ВТО в нечестном отношении к США. Страны Группы семи пришли к выводу, что организацию следует сделать "справедливее как можно быстрее".

Как отмечается в сообщении, участникам саммита не удалось достичь согласия по некоторым основополагающим пунктам.

В частности, речь идет о разногласиях между президентом США Дональдом Трампом и лидерами других государств G7 в вопросе защиты климата. Американский президент, сославшись на подготовку к встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, отбыл в Сингапур до завершения саммита, пропустив таким образом переговоры, посвященные изменению климата.

Следующий саммит G7 должен состояться летом 2019 года во французском Биаррице.

Ранее сообщалось, что страны G7 договорились о создании нового совместного механизма реагирования на "злонамеренные действия враждебных государств", включая Россию.

Согласно пресс-релизу, страны договорились обмениваться разведданными о враждебной активности, о необходимых технологиях и практиках; будут улучшать взаимопонимание между странами-партнерами, поддерживать международные институты, сотрудничать с целью укрепления инфраструктуры государств. Для этого будет учрежден механизм быстрого реагирования.