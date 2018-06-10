G7 готовы к введению новых санкций против РФ - коммюнике

Такое решение было принято на саммите Большой семерки в субботу

Страны G7 готовы к введению новых санкции против Кремля, если этого потребуют обстоятельства. Об этом говорится в совместном коммюнике, опубликованном по итогах саммита G7 в Канаде.

Лидеры Большой семерки также осудили РФ за аннексию Крыма.

"Мы вновь осуждаем незаконное присоединение Крыма и по-прежнему выступаем за суверенитет, независимость и территориальную целостностью Украины в признанных на международном уровне границах", – утверждается в заявлении.

Лидеры G7 подчеркнули, что готовы принимать дальнейшие ограничительные меры, чтобы увеличить ту цену, которая платит за свои действия Россия, в случае, если российская сторона их к этому подтолкнет.

Также они выразили готовность поддерживать российское гражданское общество.

Ранее сообщалось, что лидеры стран Большой семерки заявили о поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Напомним, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что лидеры стран-участниц саммита Большой семерки согласовали итоговое коммюнике.

Однако позже президент США Дональд Трамп приказал представителям США не подписывать коммюнике по итогам саммита G7