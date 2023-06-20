Макрон заявил, что система ПВО SAMP/T уже работает в Украине 20 июня, 00:37 Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Stephanie Lecocq)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что франко-итальянская система ПВО SAMP-T уже начала работать в Украине.

Об этом сообщает Le Monde.

Во время посещения салона Ле Бурже Макрон подчеркнул, что комплекс уже функционирует и «защищает ключевые объекты и жизни».

15 мая СМИ сообщили, что Украина получила первый SAMP-T от Франции и Италии. Официально это не подтверждали. 30 мая Рим анонсировал новый пакет военной помощи для Киева, в который тоже могут войти эти системы.

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ЗРК SAMP-T — это система ПВО, которая может уничтожать самолеты на расстоянии до 100 километров. Для сбития баллистических ракет максимальное расстояние цели составляет 25 километров.

Инфографика: NV