Макрон заявил, что система ПВО SAMP/T уже работает в Украине

20 июня, 00:37
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Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Stephanie Lecocq)

Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Stephanie Lecocq)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что франко-итальянская система ПВО SAMP-T уже начала работать в Украине.

Об этом сообщает Le Monde.

Во время посещения салона Ле Бурже Макрон подчеркнул, что комплекс уже функционирует и «защищает ключевые объекты и жизни».

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15 мая СМИ сообщили, что Украина получила первый SAMP-T от Франции и Италии. Официально это не подтверждали. 30 мая Рим анонсировал новый пакет военной помощи для Киева, в который тоже могут войти эти системы.

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ЗРК SAMP-T — это система ПВО, которая может уничтожать самолеты на расстоянии до 100 километров. Для сбития баллистических ракет максимальное расстояние цели составляет 25 километров.

Инфографика: NV
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Франция Вооружение Военная помощь Поставки оружия ПВО Война в Украине Эммануэль Макрон Война России против Украины ПВО Украины SAMP-T ЗРК SAMP/T

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