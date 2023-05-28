Эффективность — 100%. Резников рассказал о результате использования ракет Storm Shadow 28 мая, 21:10 Великобритания стала первой страной, которая официально передает Украине дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow (Фото:AFP / RABIH MOGHRABI via EastNews)

Ракеты Storm Shadow, которые Украина получила от Великобритании, уже были применены против врага и на 100% поразили все цели, определенные Генштабом ВСУ.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.



«Я могу сказать, что из всех пусков, которые происходили, все 100% поразили цели, определенные Генеральным штатом», — отметил министр.

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Резников добавил, что во время визита министра обороны Великобритании Бена Уоллеса в Украину его познакомили с пилотами, которые применили эти ракеты.

«Когда Бен Уоллес приезжал к нам на прошлой неделе, то я имел честь представить ему двух наших пилотов, которые уже применяли эти ракеты на поле боя против врага», — подчеркнул глава Минобороны Украины.

11 мая CNN сообщил, что Лондон уже предоставил Киеву несколько дальнобойных авиационных крылатых ракет Storm Shadow. Позже это подтвердил и Уоллес, подчеркнув, что ракеты будут использовать на суверенной территории страны.

Инфографика: NV