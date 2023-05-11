Куда достанет Storm Shadow. Военный обозреватель — об изменении хода войны с помощью дальнобойных ракет, переданных Лондоном Киеву 11 мая, 19:02 NV Премиум Великобритания стала первой страной, которая официально передает Украине дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow (Фото:AFP / RABIH MOGHRABI via EastNews)

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление, — о характеристиках крылатых ракет Storm Shadow, которые получила Украина от Великобритании, и перспективах передачи их другими союзниками.



11 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес официально подтвердил информацию о том, что Лондон впервые передает Киеву дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow. Также он подчеркнул, что Украина имеет право защитить себя от регулярных атак врага и будет использовать эти ракеты только на своей суверенной территории.

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О том, что это за оружие, в чем его уникальность и на какое количество ракет могут рассчитывать ВСУ, NV расспросил военно-политического обозревателя группы Информационное сопротивление Александра Коваленко.