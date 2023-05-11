Куда достанет Storm Shadow. Военный обозреватель — об изменении хода войны с помощью дальнобойных ракет, переданных Лондоном Киеву

11 мая, 19:02
NV Премиум
Поделиться:
Великобритания стала первой страной, которая официально передает Украине дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow (Фото:AFP / RABIH MOGHRABI via EastNews)

Великобритания стала первой страной, которая официально передает Украине дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow (Фото:AFP / RABIH MOGHRABI via EastNews)

Автор: Роман Фещенко

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление, — о характеристиках крылатых ракет Storm Shadow, которые получила Украина от Великобритании, и перспективах передачи их другими союзниками.

11 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес официально подтвердил информацию о том, что Лондон впервые передает Киеву дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow. Также он подчеркнул, что Украина имеет право защитить себя от регулярных атак врага и будет использовать эти ракеты только на своей суверенной территории.

Видео дня

О том, что это за оружие, в чем его уникальность и на какое количество ракет могут рассчитывать ВСУ, NV расспросил военно-политического обозревателя группы Информационное сопротивление Александра Коваленко.

Теги:   Интервью NV Ракеты Военная помощь Инфографика NV Помощь Запада Российско-украинская война SCALP ракеты ATACMS ракеты Storm Shadow

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X