Франция рассматривает передачу Украине дальнобойных ракет SCALP — СМИ 17 мая, 14:59 Эмманюэль Макрон (Фото:LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS)

Франция изучает вопрос передачи Украине ракет большой дальности SCALP — аналога Storm Shadow, которые уже предоставила Великобритания. Это подтвердили газете Le Mond в Елисейском дворце.

Как пишет издание, на передачу этих ракет ранее намекнул президент Франции Эмманюэль Макрон. Во время интервью он сказал, что Париж передаст Киеву ракеты, дальность которых «позволит дать отпор при контрнаступлении».

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«Мы рассматриваем все варианты. Сейчас это не планируется», — заявили в Елисейском дворце.

Собеседник Le Mond из окружения Макрона заявил, что Франция обменивается информацией с Украиной и Британией о результатах всей переданной Киеву помощи, в том числе и относительно ракет дальнего радиуса действия.



11 мая CNN сообщил, что Лондон уже поставил Киеву несколько дальнобойных авиационных крылатых ракет Storm Shadow. Позже это подтвердил министр обороны Бен Уоллес, подчеркнув, что использовать ракеты будут на суверенной территории страны.

Storm Shadow/SCALP — франко-британская авиационная крылатая ракета класса «воздух — земля», которую производит компания MBDA. Вес ее боевой части — 450 кг. Она способна поражать цели на дистанции более 250 км.

