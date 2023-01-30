«Ничего не запрещено». Макрон не исключает поставки истребителей Украине 30 января, 21:36 Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил поставок истребителей Украине, подчеркнув, что нет ничего запрещенного в этом.

Об этом сообщает BFM.

Отвечая на вопрос о возможных поставках истребителей Украине он ответил, что «в принципе, ничего не запрещено».

При этом он добавил, что военная помощь Украине не должна быть «эскалационной» и «ослаблять французскую армию».

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«Мы будем рассматривать это в каждом конкретном случае», — добавил Макрон.

Ранее издание Politico сообщало, что европейские страны обсуждают поставки Украине истребителей после решения передать танки, но некоторые страны НАТО опасаются возможной эскалации.

О готовности предоставить Украине свои истребители F-16 заявили Нидерланды.

Заместитель советника Белого дома по нацбезопасности Джон Файнер заявил, что в Вашингтоне будут «очень осторожно» обсуждать такую идею. А заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх на вопрос о возможности поставок истребителей сказала, что США «ничего не собираются снимать с повестки дня».