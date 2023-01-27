Пентагон не исключает передачу истребителей Украине 27 января, 10:20 Истребитель F-16 (Фото:suthern_bo1/flickr.com)

В Пентагоне допустили передачу Украине американских истребителей F-16, отметив, что «ничего не собираются снимать с повестки».

Об этом в ходе брифинга заявила заместительница пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Однако, как подчеркнула Синх, F-16 — сложная система вооружений, которая потребует длительного обучения.

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«Мы даем системы ПВО, обучаем украинцев работать с Patriot. Мы видели, как невероятно они использовали ряд воздушных возможностей, которые предоставляем не только мы, но и другие страны. Что касается дальнейших шагов, то я не собираюсь опережать какие-либо пакеты помощи, которые еще не были анонсированы, или решения президента и министра обороны», — добавила она.

Ранее заместитель советника Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Файнер заявил, что США будут «очень осторожно» обсуждать идею поставки истребителей Украине с Киевом и его союзниками.

Инфографика: NV

Накануне издание Politico сообщало, что европейские страны обсуждают поставки Украине истребителей после решения передать танки, но некоторые страны НАТО опасаются возможной эскалации.

О готовности предоставить Украине свои истребители F-16 заявили Нидерланды.

Во Франции также не исключают возможности передачи истребителей ВСУ, но при условии, что это не приведет к эскалации войны.

