Готовы обсуждать. В Белом доме не исключают поставки Украине истребителей F-16

27 января, 08:00
Поделиться:
Истребитель F-16 (Фото:Andrew/flickr.com)

Истребитель F-16 (Фото:Andrew/flickr.com)

В Белом доме заявили, что США будут «очень осторожно» обсуждать идею поставки истребителей Украине с Киевом и его союзниками.

Об этом в эфире телеканала MSNBC сказал заместитель советника Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Файнер, сообщает Reuters.

«Мы не исключали какие-либо конкретные системы. Мы пытались адаптировать нашу помощь к той фазе борьбы, в которой находятся украинцы», — сказал Файнер, комментируя вопрос о предоставлении Украине американских истребителей F-16.

Видео дня

Читайте также:
Непобедимый Сокол. Дадут ли Украине F-16 и почему эти самолеты так важны для наступления ВСУ

Накануне издание Politico сообщало, что европейские страны обсуждают поставки Украине истребителей после решения передать танки, но некоторые страны НАТО опасаются возможной эскалации.

О готовности предоставить Украине свои истребители F-16 заявили Нидерланды.

Инфографика: НВ

Во Франции также не исключают возможности передачи истребителей ВСУ, но при условии, что это не приведет к эскалации войны.

https://www.youtube.com/watch?v=Qm4OZ5xOvZI
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   США Белый дом Истребители Украина F-16 Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X