Готовы обсуждать. В Белом доме не исключают поставки Украине истребителей F-16 27 января, 08:00 Истребитель F-16 (Фото:Andrew/flickr.com)

В Белом доме заявили, что США будут «очень осторожно» обсуждать идею поставки истребителей Украине с Киевом и его союзниками.

Об этом в эфире телеканала MSNBC сказал заместитель советника Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Файнер, сообщает Reuters.

«Мы не исключали какие-либо конкретные системы. Мы пытались адаптировать нашу помощь к той фазе борьбы, в которой находятся украинцы», — сказал Файнер, комментируя вопрос о предоставлении Украине американских истребителей F-16.

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Накануне издание Politico сообщало, что европейские страны обсуждают поставки Украине истребителей после решения передать танки, но некоторые страны НАТО опасаются возможной эскалации.

О готовности предоставить Украине свои истребители F-16 заявили Нидерланды.

Инфографика: НВ

Во Франции также не исключают возможности передачи истребителей ВСУ, но при условии, что это не приведет к эскалации войны.

