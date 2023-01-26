Вопрос истребителей для Украины. Между странами Европы уже идут дебаты, но опасения эскалации остаются высокими — Politico 26 января, 10:09 Боевой самолет F-16 (Фото:REUTERS/Paulo Whitaker)

Европейские страны обсуждают поставки Украине истребителей после решения передать танки, но некоторые страны НАТО опасаются возможной эскалации. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.



Издание пообщалось с более чем полудюжиной западных военных чиновников и дипломатов, подтверждающих внутренние дебаты относительно поставок Украине истребителей. Многие говорят, что правительства стран больше не считают эту идею бесперспективной, но опасения эскалации остаются высокими.



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По словам дипломата одной из стран Северной Европы, за предоставление Украине боевых самолетов активно выступают страны Балтии, но Вашингтон сказал Киеву, что «сейчас поставкb военных самолетов невозможна».

«Это красная линия — однако летом у нас была красная линия по HIMARS, и она сдвинулась с мертвой точки. Потом по танкам, и она тоже двигается», — сказал он изданию.

Еще один европейский высокопоставленный чиновник также отметил скорость, с которой растут поставки западного оружия Украине. По его словам, сегодня истребители «совершенно немыслимы», но это вопрос «мы могли бы обсуждать через две-три недели».

Пока что о готовности предоставить Украине свои истребители F-16 заявили только Нидерланды. На февральской встрече в формате Рамштайн предположительно будут обсуждать план возможной передачи Украине истребителей в отдаленной перспективе и в случае критической необходимости, рассказали собеседники Politico.

Инфографика: NV

Во время обращения к участникам встречи в формате Рамштайн 20 января Зеленский призвал предоставить Украине ракеты большей дальности и истребители F-16. По его словам, после решения союзников передать Украине танки нужно разблокировать поставку украинским защитникам дальнобойных ракет и самолетов.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что тема боевых самолетов для Украины сдвинулась с мертвой точки.

