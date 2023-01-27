Истребитель F-16 мог бы стать лучшим вариантом для ВСУ — Игнат

27 января, 16:21
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Самолет F-16 (Фото:REUTERS/Paulo Whitake)

Самолет F-16 (Фото:REUTERS/Paulo Whitake)

Истребитель F-16 мог бы быть лучшим вариантом для Воздушных сил Украины и стать единственным типом многоцелевого самолета, заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Во время брифинга в пятницу, 27 января, он подчеркнул, что этот тип истребителей распространен во всем мире.

«Такой тип многоцелевого самолета, который является самым распространенным во всем мире, а F-16 является одним из таких самолетов, мог бы быть лучшим вариантом для Воздушных сил, чтобы стать одним основным самолетом, единственным типом многоцелевого самолета», — сказал Игнат.

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По его словам, истребитель F-16 может совершать удары по наземным целям разными типами оружия, а также стать частью противовоздушной обороны и защищать небо от воздушных атак.

20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам встречи в формате Рамштайн и призвал передать Украине F-16.

25 января издание Financial Time сообщило, что американская компания Lockheed Martin заявила, что готова поставлять свои F-16 странам, которые передадут самолеты Украине. В тот же день заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что в Белом доме не исключают поставки Украине истребителей F-16, но будут обсуждать эту идею «очень осторожно».

До этого Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра заявлял, что Нидерланды рассмотрят возможность передачи Украине истребителей F-16, если Киев обратится с соответствующей просьбой.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Военная помощь F-16 Война России против Украины

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