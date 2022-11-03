«Требуется 16−24 машины». Что позволит ВСУ переломить ход войны — Черник 3 ноября, 10:56 Украинская авиация (Фото:299 бригада тактической авиации им. генерал-лейтенанта Василия Никифорова / Facebook)

Переломить ход войны в пользу Украины поможет авиация, убежден военный эксперт Петр Черник. Об этом он рассказал в эфире Радио НВ.

«Переломить ход войны поможет авиация. Когда появится у нас 16, 20, 24 машины класса F-16, F-15, шведские Gripen, французский Dassault Rafale, немецкие Tornado… Когда такая техника появится на поле боя, тогда мы действительно посмотрим на перелом в этой войне», — считает Черник.

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15 июля Палата представителей США приняла проект закона об оборонной политике на сумму $840 млрд, часть из которых должна пойти на обучение украинских пилотов работе на истребителях F-15 и F-16.

В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что подготовка украинских летчиков на самолетах типа F-15, F-16 пока не проводится.

По информации Politico, Украина изменила тактику и теперь ведет с США тихие переговоры по поставкам истребителей F-16.

Министр обороны Алексей Резников убежден, что Украина в конце концов получит западные истребители, такие как F-16, F-15 или Gripen из Швеции".