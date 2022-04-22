Финляндия может подать заявку на членство в НАТО в ближайшие недели 22 апреля, 06:55 Цей матеріал також доступний українською Флаг Финляндии (Фото:Hietaparta / pixabay)

Финляндия может подать заявку на членство в НАТО уже в ближайшие недели.

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Финляндия вероятно подаст заявку на членство в НАТО до конца весны — в ближайшие недели.

Об этом заявил член парламента и заместитель председателя комитета по иностранным делам Эркки Туомиоя, передает Helsingin.

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«Финляндия отправит заявку на членство в НАТО в ближайшие недели, весной. Я сказал это независимо от того, считаю ли я это хорошим или плохим поступком», — заявил Туомиоя.

Также он отметил, что у Финляндии сильное большинство как в общественном мнении, так и в парламенте.

Напомним, что 20 апреля парламент Финляндии начал дебаты о вступлении страны в НАТО. Страна является партнером Альянса, но не имеет таких же гарантий безопасности как члены НАТО.

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Экс-президент России Дмитрий Медведев заявлял, что если Швеция и Финляндия вступят в НАТО — они станут противниками РФ.

Министр иностранных дел Финлядии Пекки Хаависто считает, что стране не стоит бояться угроз России из-за возможного вступления в НАТО.

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