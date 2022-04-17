«Не новость». Финляндия отреагировала на угрозы России из-за вступления в НАТО 17 апреля, 05:41 Цей матеріал також доступний українською Финляндия хочет вступить в НАТО уже летом (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Министр иностранных дел Финлядии Пекки Хаависто считает, что стране не стоит бояться угроз России из-за возможного вступления в НАТО. Об этом он заявил 16 апреля, сообщает Европейская Правда со ссылкой на Yle.

Война России против Украины — главные события 16 апреля

Хаависто подчеркнул, что угрозы «последствиями» со стороны России из-за вероятного вступления в Альянс не удивили.

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«Не новость, что Россия выступает против расширения НАТО. Мы это знаем. И не новость, что если НАТО расширится, России придется учитывать это в своих оборонных планах. К этим сигналам со стороны России следует прислушаться, но нам следует принимать самостоятельные решения в сфере обороны», — сказал он.

Хаависто подчеркнул, что угрозы российских властей не повлияют на решение Финляндии о подаче заявки на вступление в НАТО, которое планируется принять в течение месяца-полтора, то есть до летних каникул парламента.

«На расписание влияет вопрос о Швеции. Хотим ли мы идти в ногу со Швецией? Синхронизируемся ли мы с ней? Наш доклад об изменении ситуации в области безопасности активно читают в Швеции, то есть мы с ее помощью повлияли на дискуссию в шведском обществе», - сказал глава МИД.



После полномасштабного российского вторжения в Украину Финляндия и Швеция объявили о намерении вступить в НАТО. Британская газета Times со ссылкой на источники сообщила, что это может произойти летом.

Кремлевский режим такое известие воспринял с возмущением. По словам его спикера Дмитрия Пескова, вступление этих стран в НАТО вроде бы все равно не обеспечит безопасность европейских стран. А экспрезидент России Дмитрий Медведев заявил, что если Швеция и Финляндия вступят в НАТО, они станут противниками РФ и предупредили « последствия».

«Государство-убийца шантажирует Финляндию и Швецию из-за их намерения присоединиться к НАТО. В биполярном мире российского диктатора нет независимых государств», — отреагировало тогда Министерство обороны Украины на угрозы Кремля .

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