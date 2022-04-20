В парламенте Финляндии начались дебаты о вступлении страны в НАТО 20 апреля, 16:50 Цей матеріал також доступний українською Финляндия заговорила о вступлении в НАТО после начала полномасштабного вторжения России (Фото:Jaakko Kemppainen/Unsplash)

Парламент Финляндии начал дебаты о вступлении страны в НАТО.

Как сообщат The Guardian, обсуждается, стоит ли подавать заявку на членство в Альянсе.

Накануне законодатели финского парламента получили подготовленную правительством «белую книгу», в которой оцениваются последствия членства в НАТО.

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В докладе не содержится рекомендаций, но подчеркивается, что без членства в НАТО Финляндия не имеет никаких гарантий безопасности, несмотря на то, что в настоящее время является партнером Альянса.

В Документе также говорится, что сдерживающий эффект на оборону Финляндии будет «значительно выше», если она станет членом НАТО.

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Около половины из 200 депутатов парламента Финляндии поддерживают членство в НАТО, 12 выступают против.

Британская газета Times со ссылкой на источники сообщила, что Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом.

Кремлевский режим такое известие воспринял с возмущением. По словам его спикера Дмитрия Пескова, вступление этих стран в НАТО якобы все равно не обеспечит безопасности европейских стран.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что решение о вступлении в НАТО будет принято в ближайшие недели.

После этого экс-президент России Дмитрий Медведев заявил, что если Швеция и Финляндия вступят в НАТО — они станут противниками РФ.

Министр иностранных дел Финлядии Пекки Хаависто считает, что стране не стоит бояться угроз России из-за возможного вступления в НАТО.







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