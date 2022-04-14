Угрозы агрессора. Финляндия и Швеция будут рассматриваться как «противники» России, если они вступят в НАТО — Медведев 14 апреля, 12:27 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Медведев (Фото:Sputnik/Yulia Zyryanova/Pool via REUTERS)

Экс-президент России Дмитрий Медведев заявил, что если Швеция и Финляндия вступят в НАТО — они станут противниками РФ.

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«Свое Welcome! представителям Северной Европы США сейчас транслируют буквально из всех утюгов. Только робко постучите — пустим сразу. А что это значит? Это значит, что у России станет больше официально зарегистрированных противников», — написал он.

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Медведев заявил, что если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, «протяженность сухопутных границ альянса с РФ вырастет более чем вдвое».

«Естественно, эти границы придется укреплять. Серьезно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива», — написал он.

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Медведев пригрозил странам последствиями.

«Будем надеяться, что разум наших северных соседей всё-таки победит. Но если нет — то, как говорится, «он сам пришёл», — написал он.



Издание Times со ссылкой на источники писало, что Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом.

По словам неназванных американских чиновников, членство обеих стран в альянсе стало «темой для разговоров и многочисленных встреч» на переговорах министров иностранных дел НАТО.

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