«Раньше категорически отказывались». Нардеп рассказал, как изменилась позиция международных партнеров по финансированию Сил обороны Украины

13 октября, 14:42
Украинский военный запускает разведывательный дрон неподалеку от Покровска, 6 октября 2025 года (Фото: REUTERS)

Народный депутат Украины от фракции Голос, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью Radio NV рассказал, как за время войны изменилась позиция международных партнеров по финансированию Сил обороны Украины.

«Надо понять, что партнеры очень неохотно дают нам деньги в любой форме, любым способом на военные нужды. В 2022 году это был категорический запрет. Предлагались разные модели, мы постоянно их убеждаем и расширяем эти возможности, это механизмы», — сказал Рахманин в эфире Radio NV.

Он отметил, что последний механизм появился недавно. Это беспроцентный кредит ERA, введенный G7, под залог процентов от замороженных российских активов.

«Но они раньше категорически отказывались давать эти деньги на нужды Сил обороны. В последнее время мы их убедили. И часть этого кредита, которая финансируется европейскими партнерами, идет на денежное вознаграждение, чтобы закрыть эту проблему до конца года», — рассказал нардеп.

Рахманин также сказал, что не знает, будет ли этот механизм продлен, но с партнерами Украины работает правительство, в частности Министерство финансов и Министерство обороны.

В июле издание Bloomberg сообщало, что Зеленский заявил, что планирует обратиться к европейским союзникам с просьбой помочь финансировать повышение зарплат военнослужащим ВСУ.

Во время брифинга 27 сентября, отвечая на вопрос, будут ли страны Европы финансировать заработную плату украинских военных, Зеленский заявил, что бюджета Украины на это не хватит.

Он сказал, что европейские партнеры поднимают вопрос дополнительного финансирования украинских военных.

На вопрос о том, какие есть шансы того, что Европа поможет Украине с финансированием зарплат военных, президент Украины ответил: «Шансы есть».

