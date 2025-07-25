Зеленский будет просить европейских союзников помочь с выплатами для военнослужащих ВСУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что планирует обратиться к европейским союзникам с просьбой помочь финансировать повышение зарплат военнослужащим ВСУ .

Об этом он сказал в комментарии Bloomberg, опубликованном в пятницу, 25 июля.

«Раньше европейцы отказывались финансировать зарплаты нашим военнослужащим, только оружие. Наши военнослужащие сами могут быть оружием, которое защищает всех», — сказал Зеленский.

По данным Bloomberg, украинское правительство хочет мотивировать больше добровольцев, предлагая существенные выплаты тем, кто подписывает контракт с ВСУ. Увеличение выплат солдатам усилит нагрузку на государственный бюджет Украины, отметили журналисты.

27 июня Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно бюджетных приоритетов на 2026−2028 годы. Также правительству поручено проработать вопрос о повышении денежного обеспечения для военнослужащих, полицейских, а также людей рядового и начальствующего состава.

3 июня в Украине предложили законопроект, чтобы уравнять дополнительные вознаграждения для преподавателей учебных центров и высших военных учебных заведений, которые выполняют одинаковую работу по подготовке военнослужащих.