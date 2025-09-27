«Шансы есть». Зеленский рассказал, будет ли Европа финансировать зарплаты украинских военных

Во время брифинга 27 сентября Зеленский заявил, что первый пункт гарантий безопасности Украины — это армия, что предусматривает увеличение заработной платы украинским военным.

Реклама

«Заработная плата — это большой объем денег. Украинского бюджета будет недостаточно на такое количество наших Вооруженных сил», — сказал президент Украины.

По его словам, европейские партнеры поднимают вопросы дополнительного финансирования заработной платы украинских военных.

«Это вопрос, в принципе, не только для них, но и для различных институтов. Пока просто о результате рано говорить», — отметил Зеленский.

На вопрос о том, каковы шансы на то, что Европа поможет Украине с финансированием зарплат военных, президент Украины ответил: «Шансы есть».

В июле издание Bloomberg сообщало, что Зеленский заявил, что планирует обратиться к европейским союзникам с просьбой помочь финансировать повышение зарплат военнослужащим ВСУ.

31 июля Верховная Рада приняла законопроект № 13573 об изменениях в государственный бюджет 2025 года, предусматривающий увеличение расходов на сектор обороны в 2025 году на 412,3 млрд грн. Из них:

115 млрд грн — на денежное обеспечение военнослужащих Сил обороны;

216 млрд грн — на закупку и производство вооружения, военной техники и дронов;

остальное — на другие нужды Сил обороны.

Минимальная сумма денежного обеспечения украинских военных — 20 тысяч гривен.

На период действия военного положения военнослужащим дополнительное вознаграждение согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 года № 168 выплачивается в следующих размерах:

100 000 грн — тем, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или осуществлении мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины.

50 000 грн — военнослужащим, выполняющим боевые ( специальные) задачи в составе органа военного управления, штаба группировки войск ( сил) или штаба тактической группы до пункта управления оперативно-стратегической группировки войск включительно, а также в составе командования и штаба воинской части ( сводного подразделения), в том числе вне районов ведения боевых ( военных) действий.

специальные) задачи в составе органа военного управления, штаба группировки войск сил) или штаба тактической группы до пункта управления оперативно-стратегической группировки войск включительно, а также в составе командования и штаба воинской части сводного подразделения), в том числе вне районов ведения боевых военных) действий. 30 000 грн — военнослужащим, выполняющим боевые ( специальные) задачи согласно боевым приказам ( распоряжениям).

Военнослужащим, которые одновременно имеют право на получение дополнительного вознаграждения по разным условиям, это дополнительное вознаграждение выплачивается в большем размере, в расчете на месяц пропорционально времени выполнения боевых (специальных) задач.

Также дополнительно выплачивается единовременное вознаграждение в размере 70 000 гривен за каждые 30 дней (суммарно исчисленных) выполнения боевых (специальных) задач.