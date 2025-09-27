«Шансы есть». Зеленский рассказал, будет ли Европа финансировать зарплаты украинских военных
Учения украинских военных в Запорожской области (Фото: Andriy Andriyenko/Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade/Handout via REUTERS)
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, будут ли страны Европы финансировать заработную плату украинских военных.
Во время брифинга 27 сентября Зеленский заявил, что первый пункт гарантий безопасности Украины — это армия, что предусматривает увеличение заработной платы украинским военным.
«Заработная плата — это большой объем денег. Украинского бюджета будет недостаточно на такое количество наших Вооруженных сил», — сказал президент Украины.
По его словам, европейские партнеры поднимают вопросы дополнительного финансирования заработной платы украинских военных.
«Это вопрос, в принципе, не только для них, но и для различных институтов. Пока просто о результате рано говорить», — отметил Зеленский.
На вопрос о том, каковы шансы на то, что Европа поможет Украине с финансированием зарплат военных, президент Украины ответил: «Шансы есть».
В июле издание Bloomberg сообщало, что Зеленский заявил, что планирует обратиться к европейским союзникам с просьбой помочь финансировать повышение зарплат военнослужащим ВСУ.
31 июля Верховная Рада приняла законопроект № 13573 об изменениях в государственный бюджет 2025 года, предусматривающий увеличение расходов на сектор обороны в 2025 году на 412,3 млрд грн. Из них:
- 115 млрд грн — на денежное обеспечение военнослужащих Сил обороны;
- 216 млрд грн — на закупку и производство вооружения, военной техники и дронов;
- остальное — на другие нужды Сил обороны.
Минимальная сумма денежного обеспечения украинских военных — 20 тысяч гривен.
На период действия военного положения военнослужащим дополнительное вознаграждение согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 года № 168 выплачивается в следующих размерах:
- 100 000 грн — тем, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или осуществлении мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины.
- 50 000 грн — военнослужащим, выполняющим боевые (специальные) задачи в составе органа военного управления, штаба группировки войск (сил) или штаба тактической группы до пункта управления оперативно-стратегической группировки войск включительно, а также в составе командования и штаба воинской части (сводного подразделения), в том числе вне районов ведения боевых (военных) действий.
- 30 000 грн — военнослужащим, выполняющим боевые (специальные) задачи согласно боевым приказам (распоряжениям).
Военнослужащим, которые одновременно имеют право на получение дополнительного вознаграждения по разным условиям, это дополнительное вознаграждение выплачивается в большем размере, в расчете на месяц пропорционально времени выполнения боевых (специальных) задач.
Также дополнительно выплачивается единовременное вознаграждение в размере 70 000 гривен за каждые 30 дней (суммарно исчисленных) выполнения боевых (специальных) задач.