Премьер Юлия Свириденко сообщила, что Кабинет Министров до конца года дополнительно выделит 324,7 млрд грн на оборону (Фото: Генштаб ВСУ)

До конца этого года Кабмин дополнительно направит 324,7 млрд грн на оборону . Из этих средств более 310 млрд грн получит общий фонд, из них более 301 млрд грн — Министерство обороны.

Соответствующие изменения в госбюджет-2025 приняло правительство в понедельник, 6 октября, сообщила премьер Юлия Свириденко.

Она рассказала, что 202 млрд грн пойдет на денежное обеспечение военнослужащих. 100 млрд грн направят на закупку вооружения, прежде всего БпЛА всех типов, в частности FPV на оптоволокне, дронов-перехватчиков, дипстрайк-дронов. Еще 8 млрд грн предусмотрено на другие военные расходы (военные перевозки, топливо, эксплуатационные расходы).

Реклама

Глава правительства говорит, что решение о выделении дополнительных средств на оборону продиктовано динамикой фронта и постоянно меняющимися условиями боевых действий.

«Россия не собирается останавливаться, меняет тактику на фронте и только усиливает атаки на нашу энергетическую инфраструктуру в тылу. Мы должны быть гибкими и быстро адаптировать наши расходы, чтобы дать Войску все необходимые средства и ресурсы противодействия врагу», — сказала Свириденко.

Премьер отметила, что основной источник финансирования увеличенных расходов — это €6 млрд (294,3 млрд грн) от ЕС в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Кроме того, Кабмин имеет почти 30 млрд грн дополнительных доходов бюджета, экономии на долговых выплатах и сокращения неприоритетных расходов.

Также Свириденко подчеркнула, что закупку дронов помогут профинансировать замороженные российские активы.

«Теперь следующий шаг — за народными депутатами. Надеемся на оперативное принятие изменений в бюджет в Верховной Раде, чтобы обеспечить поддержку Сил Обороны Украины», — резюмировала руководитель правительства.

В конце июля парламент по предложению Кабмина уже увеличивал оборонные расходы бюджета на 412 млрд грн.

20 августа Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 13439−3 об изменениях в государственный бюджет 2025 года, увеличив расходы на сектор обороны на сумму около 40 млрд грн.

19 сентября министр финансов Сергей Марченко сообщил, что Кабмин будет вынужден подать в Верховную Раду очередные изменения в госбюджет на 2025 год для увеличения расходов на оборону и безопасность из-за ситуации на фронте.