— Я начну, наверное, с бюджета, Сергей, потому что, насколько я понимаю, Верховная Рада вот-вот должна начать обсуждение и голосование за бюджет на следующий год. Некоторые обозреватели, и ваши коллеги так же, говорили о том, что хотя в этом бюджете нет какой-то статьи, касающейся выборов, но он, мол, очень предвыборный и очень комплиментарный к действующей власти. Насколько вы с такой оценкой согласны?

— Мне трудно это оценивать. Объясню, почему. Бюджет — это очень большой, очень сложный, очень масштабный документ. Я знаю мало людей, которые: а) — хотят, б) — могут оценить весь закон о государственном бюджете, потому что, я еще раз говорю, это очень масштабно и очень сложно. То есть мне пальцев одной руки хватит для того, чтобы называть настоящих специалистов, которые: а) — читают, б) — понимают.

Я даже не ставлю перед собой такой цели. Меня бюджет государственный интересует только в той части, которая касается сектора безопасности обороны и Сил обороны, в частности. На остальные вещи я обращаю внимание бегло, если возникают какие-то там вопросы, советуюсь с коллегами, они в этом лучше разбираются.

Поэтому оценивать бюджет, особенно с той позиции, которую вы мне предлагаете, мне будет очень сложно. Это будет некорректно.

— Хорошо, тогда давайте оценим его с точки зрения сектора безопасности и обороны. Я слышала, когда министр финансов Сергей Марченко предваительно представлял этот бюджет, я так понимаю, ему задавали вопрос относительно зарплат для военных, что их надо повышать, они последние три года, кажется, не пересматривались. И он говорил о том, что правительство надеется привлечь на эти расходы деньги международных партнеров. Пока что, я так понимаю, решения нет — как и по бюджету так же. Есть ли здесь какое-то понимание в контексте зарплат для военных, что будет, если партнеры не согласятся это финансировать из своих карманов?